Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Círio 2025: Padre Patrick Fernandes participa da grande procissão e fala sobre fé e COP 30

Sacerdote popular nas redes sociais retornou a Belém para acompanhar o Círio e destacou a importância da preservação ambiental

Hannah Franco e Gabi Gutierrez

O padre Patrick Fernandes, conhecido por suas mensagens de fé e bom humor nas redes sociais, participou neste domingo (12/10) da procissão do Círio de Nazaré 2025. Mesmo não sendo paraense, o sacerdote já esteve outras vezes na festividade e declarou sentir-se profundamente tocado pela manifestação de fé dos devotos de Nossa Senhora de Nazaré.

“Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui, de viver esse momento. A gente sempre sai recarregado, sabe? Transportado. O amor de Deus é o que eu sinto e é uma coisa inexplicável, é uma força sobrenatural que só pode vir de Deus mesmo”, afirmou.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

Atualmente, Padre Patrick está à frente da Paróquia São Sebastião, em Parauapebas. Ele foi ordenado aos 25 anos em Marabá e tem quase 7 milhões de seguidores nas redes sociais.

VEJA MAIS

image Círio de Nazaré 2025: veja fotos da homenagem para Nossa Senhora de Nazaré no Ver-O-Peso
A Grande Procissão para a Rainha da Amazônia ocorre nesse domingo, 12 de outubro

image Círio de Nazaré 2025: confira os momentos mais inusitados capturados neste domingo (12)
A maior festa religiosa do Brasil reuniu alguns registros engraçados que chamaram a atenção dos devotos

Durante sua passagem pelo Círio, o padre também falou sobre a importância do cuidado com o meio ambiente, principalmente com Belém se preparando para sediar a COP 30.

“A gente tem que cuidar da criação de Deus. E a COP 30 acontecendo aqui no Pará, nesse estado que é tão plural... as cartas dos últimos papas pedem que a Igreja se manifeste a favor do meio ambiente e contra o desmatamento. Acho que o mundo está voltando a olhar para a nossa terra, para esse povo. E talvez a gente tenha esperança também de acreditar que ainda é possível conviver com o que Deus criou, com as pessoas, com uma sociedade de paz”, concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

padre patrick

círio 2025

cop 30

Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda