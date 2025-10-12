Círio 2025: Padre Patrick Fernandes participa da grande procissão e fala sobre fé e COP 30

O padre Patrick Fernandes, conhecido por suas mensagens de fé e bom humor nas redes sociais, participou neste domingo (12/10) da procissão do Círio de Nazaré 2025. Mesmo não sendo paraense, o sacerdote já esteve outras vezes na festividade e declarou sentir-se profundamente tocado pela manifestação de fé dos devotos de Nossa Senhora de Nazaré.

“Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui, de viver esse momento. A gente sempre sai recarregado, sabe? Transportado. O amor de Deus é o que eu sinto e é uma coisa inexplicável, é uma força sobrenatural que só pode vir de Deus mesmo”, afirmou.

Atualmente, Padre Patrick está à frente da Paróquia São Sebastião, em Parauapebas. Ele foi ordenado aos 25 anos em Marabá e tem quase 7 milhões de seguidores nas redes sociais.

Durante sua passagem pelo Círio, o padre também falou sobre a importância do cuidado com o meio ambiente, principalmente com Belém se preparando para sediar a COP 30.

“A gente tem que cuidar da criação de Deus. E a COP 30 acontecendo aqui no Pará, nesse estado que é tão plural... as cartas dos últimos papas pedem que a Igreja se manifeste a favor do meio ambiente e contra o desmatamento. Acho que o mundo está voltando a olhar para a nossa terra, para esse povo. E talvez a gente tenha esperança também de acreditar que ainda é possível conviver com o que Deus criou, com as pessoas, com uma sociedade de paz”, concluiu.