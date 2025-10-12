Círio de Nazaré 2025: veja fotos da homenagem para Nossa Senhora de Nazaré no Ver-O-Peso
A Grande Procissão para a Rainha da Amazônia ocorre nesse domingo, 12 de outubro
A Grande Procissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré ocorre nesse domingo, 12 de outubro. O cortejo para a Rainha da Amazônia passou pelo Complexo do Ver-O-Peso e a Santa foi homenageada por devotos e fiéis. Confira fotos do momento.
Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.
