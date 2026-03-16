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Milena vai ser expulsa do BBB 26? Internautas pedem saída da sister após polêmicas

Após peidar em brother e jogar barata morta em participantes, a recreadora Milena se torna alvo de indignação nas redes sociais

Jennifer Feitosa
fonte

A sister Milena provocou revolta ao protagonizar episódios polêmicos na casa do Big Brother Brasil (Reprodução / Globo)

Milena, participante do Big Brother Brasil 26, enfrenta um crescente movimento de internautas que pedem sua expulsão do programa. As solicitações surgem após a sister protagonizar duas ações polêmicas dentro da casa, gerando forte indignação do público.

No domingo (15), Milena foi criticada por peidar no rosto de Jonas, enquanto o brother conversava com Samira. O episódio rapidamente repercutiu negativamente entre os telespectadores do reality show.

A repercussão negativa aumentou na manhã desta segunda-feira (16). Milena matou uma barata e, em seguida, arremessou o inseto morto em um grupo de três participantes que estavam na cozinha: Chaiany, Gabriela e Samira.

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Reação do público

As ações da participante Milena esgotaram a paciência de parte do público do reality. Nas redes sociais, muitos internautas manifestaram revolta e demandaram a retirada da sister do jogo.

"Merecia expulsão. Isso é uma agressão", comentou um usuário. Outro internauta afirmou: "Milena é insuportável". Um terceiro comentário destacou: "Se fosse o contrário, a casa e a internet estariam condenando o Jonas".

O acontecimento com Jonas e a "brincadeira" com as outras participantes contribuíram para a visão negativa sobre Milena. Um usuário da plataforma X (antigo Twitter) expressou sua indignação: "Jogar barata não é entretenimento".

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

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