Milena vai ser expulsa do BBB 26? Internautas pedem saída da sister após polêmicas
Após peidar em brother e jogar barata morta em participantes, a recreadora Milena se torna alvo de indignação nas redes sociais
Milena, participante do Big Brother Brasil 26, enfrenta um crescente movimento de internautas que pedem sua expulsão do programa. As solicitações surgem após a sister protagonizar duas ações polêmicas dentro da casa, gerando forte indignação do público.
No domingo (15), Milena foi criticada por peidar no rosto de Jonas, enquanto o brother conversava com Samira. O episódio rapidamente repercutiu negativamente entre os telespectadores do reality show.
A repercussão negativa aumentou na manhã desta segunda-feira (16). Milena matou uma barata e, em seguida, arremessou o inseto morto em um grupo de três participantes que estavam na cozinha: Chaiany, Gabriela e Samira.
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Reação do público
As ações da participante Milena esgotaram a paciência de parte do público do reality. Nas redes sociais, muitos internautas manifestaram revolta e demandaram a retirada da sister do jogo.
"Merecia expulsão. Isso é uma agressão", comentou um usuário. Outro internauta afirmou: "Milena é insuportável". Um terceiro comentário destacou: "Se fosse o contrário, a casa e a internet estariam condenando o Jonas".
O acontecimento com Jonas e a "brincadeira" com as outras participantes contribuíram para a visão negativa sobre Milena. Um usuário da plataforma X (antigo Twitter) expressou sua indignação: "Jogar barata não é entretenimento".
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
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