No Paredão do BBB 26, Ana Paula Renault atende ao Big Fone e recria meme: 'Tô rica'
Emparedada respondeu corretamente as perguntas e ganhou 20 mil reais
Ana Paula Renault movimentou a tarde no Big Brother Brasil 26 ao atender o Big Fone próximo à cozinha da casa na manhã desta segunda-feira, 16. Diferente das chamadas tradicionais que costumam conferir poderes ou indicações ao Paredão, o telefonema de hoje teve um foco financeiro: a jornalista faturou R$ 20 mil. Para conquistar o prêmio, a "Veterana" precisou responder corretamente a duas perguntas sobre um dos patrocinadores da edição.
Ao confirmar que o valor já estava em sua conta, Ana Paula não escondeu a euforia e celebrou o momento resgatando um dos memes mais icônicos da teledramaturgia brasileira. Aos risos, ela reproduziu a famosa frase de Carolina Ferraz na novela "Beleza Pura" (2008), disparando: "Riquíssima, eu tô rica!".
Alberto Cowboy e Chaiany chegaram a atender aos outros aparelhos da casa, mas neles não continha a mensagem.
Além da sorte no Big Fone, o clima para a jornalista é de tensão, já que Ana Paula Renault enfrenta o risco da eliminação por estar oficialmente no Paredão desta semana, disputado com Boneco e Breno.
