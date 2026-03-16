Jonas Sulzbach e Ana Paula Renault dividem a mesma cama e brother questiona sister no BBB 26
O Monstro aceita a proposta da colega de confinamento e a loira entrelaça as pernas no corpo do rapaz
A madrugada desta segunda-feira, 16, foi marcada por um momento de descontração e flerte cômico no Big Brother Brasil 26. Enquanto Jonas Sulzbach enfrentava as dificuldades do Castigo do Monstro, que exige que ele percorra a casa tocando um sino, o gaúcho acabou transformando a penalidade em um momento de entretenimento ao entrar no Quarto Sonho de Eternidade.
Ao notar a presença do empresário, a jornalista Ana Paula Renault, que já estava devidamente acomodada em sua cama, não perdeu a oportunidade de provocá-lo. Ela convidou Jonas para dividir o lençol, questionando se ele não gostaria de dormir ao seu lado. Jonas, entrando na brincadeira, rebateu perguntando se ela queria se tornar a "sina" do seu sino, mas acabou cedendo quando Ana Paula reforçou o convite prometendo "fazê-lo feliz".
"Você não quer dormir do meu ladinho? Deita aqui", questiona a jornalista. "Você quer ser a 'sina' do sino?", rebate o empresário. "Vem aqui. Vou te fazer feliz", responde ela.
O momento em que o brother finalmente deitou ao lado dela gerou gargalhadas imediatas da sister, que celebrou o feito afirmando que agora tinha "um sino para chamar de seu".
Cedendo finalmente à provocação, o empresário se rendeu ao convite da colega. "Ai, Ana Paula...", afirmou Jonas enquanto se deitava, para o delírio da jornalista que comemorou aos risos: "Gente! Deitou. Tenho um sino para chamar de meu". A cena ficou ainda mais ousada quando a loira entrelaçou as pernas no corpo do rapaz, provocando o espanto imediato de Samira, que assistia a tudo de outra cama. "Que isso? Não está acontecendo isso", declarou a atendente de bar, chocada, sendo rebatida prontamente por Ana Paula: "Claro que está, quinta série é doido comigo".
A ousadia, porém, durou pouco. Menos de um minuto depois, Jonas se levantou e começou a projetar a reação de Milena caso ela descobrisse aquela interação entre os rivais. "Milena vai ficar com ciúme", previu o brother, recebendo a confirmação da veterana: "É verdade. Nossa Senhora, se ela souber que você deitou aqui". O influenciador foi além e brincou que a colega chegaria a trocar a roupa de cama, ao que Ana Paula completou dizendo que ela sequer deitaria ali. Antes de deixar o quarto para seguir com seu castigo, Jonas tentou selar um pacto: "Não fala. É o nosso segredo", mas recebeu apenas um "Tchau, amor!" debochado como resposta.
A situação deixou os presentes em estado de choque e diversão. Breno, que acompanhou tudo de perto, não escondeu a surpresa: "Não estou acreditando. Se a Ivete Sangalo ver um negócio desse, ela passa mal". Assim que Jonas saiu, o clima de flerte deu lugar à análise de jogo. Ana Paula questionou a mudança de postura do rapaz para seus aliados, Breno e Samira, apontando uma conveniência estratégica no comportamento dele. "Por que ele é assim? Só porque está sem o colar da imunidade. Aí ele pega o colar da imunidade, ele fica chato", disparou a loira, sugerindo que a simpatia do gaúcho flutua conforme o seu risco de ir ao Paredão.
