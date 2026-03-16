O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Jonas Sulzbach e Ana Paula Renault dividem a mesma cama e brother questiona sister no BBB 26

O Monstro aceita a proposta da colega de confinamento e a loira entrelaça as pernas no corpo do rapaz

Jonas Sulzbach deita com Ana Paula Renault na cama (Reprodução / Globo)

A madrugada desta segunda-feira, 16, foi marcada por um momento de descontração e flerte cômico no Big Brother Brasil 26. Enquanto Jonas Sulzbach enfrentava as dificuldades do Castigo do Monstro, que exige que ele percorra a casa tocando um sino, o gaúcho acabou transformando a penalidade em um momento de entretenimento ao entrar no Quarto Sonho de Eternidade.

Ao notar a presença do empresário, a jornalista Ana Paula Renault, que já estava devidamente acomodada em sua cama, não perdeu a oportunidade de provocá-lo. Ela convidou Jonas para dividir o lençol, questionando se ele não gostaria de dormir ao seu lado. Jonas, entrando na brincadeira, rebateu perguntando se ela queria se tornar a "sina" do seu sino, mas acabou cedendo quando Ana Paula reforçou o convite prometendo "fazê-lo feliz".

VEJA MAIS

image BBB 26: Ana Paula, Leandro e Breno estão no Paredão; veja como foi a Prova Bate e Volte

image BBB 26: Breno vence Prova do Anjo e coloca Jonas no Castigo do Monstro
"O Jonas indicou meu nome para votação junto com a Milena, e é um jogador muito bom aqui dentro", declarou.

image Mucura ou gambá? Animal invade a casa do BBB 26 enquanto brothers festejam
O bicho foi visto circulando por diferentes ambientes da casa por volta das 4h, ele passou por cômodos como sala, cozinha e banheiro

"Você não quer dormir do meu ladinho? Deita aqui", questiona a jornalista. "Você quer ser a 'sina' do sino?", rebate o empresário. "Vem aqui. Vou te fazer feliz", responde ela.

 

O momento em que o brother finalmente deitou ao lado dela gerou gargalhadas imediatas da sister, que celebrou o feito afirmando que agora tinha "um sino para chamar de seu".

Cedendo finalmente à provocação, o empresário se rendeu ao convite da colega. "Ai, Ana Paula...", afirmou Jonas enquanto se deitava, para o delírio da jornalista que comemorou aos risos: "Gente! Deitou. Tenho um sino para chamar de meu". A cena ficou ainda mais ousada quando a loira entrelaçou as pernas no corpo do rapaz, provocando o espanto imediato de Samira, que assistia a tudo de outra cama. "Que isso? Não está acontecendo isso", declarou a atendente de bar, chocada, sendo rebatida prontamente por Ana Paula: "Claro que está, quinta série é doido comigo".

A ousadia, porém, durou pouco. Menos de um minuto depois, Jonas se levantou e começou a projetar a reação de Milena caso ela descobrisse aquela interação entre os rivais. "Milena vai ficar com ciúme", previu o brother, recebendo a confirmação da veterana: "É verdade. Nossa Senhora, se ela souber que você deitou aqui". O influenciador foi além e brincou que a colega chegaria a trocar a roupa de cama, ao que Ana Paula completou dizendo que ela sequer deitaria ali. Antes de deixar o quarto para seguir com seu castigo, Jonas tentou selar um pacto: "Não fala. É o nosso segredo", mas recebeu apenas um "Tchau, amor!" debochado como resposta.

A situação deixou os presentes em estado de choque e diversão. Breno, que acompanhou tudo de perto, não escondeu a surpresa: "Não estou acreditando. Se a Ivete Sangalo ver um negócio desse, ela passa mal". Assim que Jonas saiu, o clima de flerte deu lugar à análise de jogo. Ana Paula questionou a mudança de postura do rapaz para seus aliados, Breno e Samira, apontando uma conveniência estratégica no comportamento dele. "Por que ele é assim? Só porque está sem o colar da imunidade. Aí ele pega o colar da imunidade, ele fica chato", disparou a loira, sugerindo que a simpatia do gaúcho flutua conforme o seu risco de ir ao Paredão.

 

ÚLTIMAS EM CULTURA

OSCAR 2026

Por que Tânia Maria desistiu do Oscar? Atriz explica decisão da ausência

Na comunidade onde cresceu, os moradores organizaram uma recepção especial para celebrar o sucesso recente da artista

16.03.26 9h09

INTIMIDADE

Jonas Sulzbach e Ana Paula Renault dividem a mesma cama e brother questiona sister no BBB 26

O Monstro aceita a proposta da colega de confinamento e a loira entrelaça as pernas no corpo do rapaz

16.03.26 9h04

NOVELA

De Batanga a Barro Preto: Conheça os universos visuais de ‘A Nobreza do Amor’

Nova produção da TV Globo aposta em figurinos exclusivos e pesquisa histórica para retratar a nobreza africana e o charme dos anos 1920

16.03.26 8h00

HOBBY

Clube da leitura transforma tardes de sábado em encontros literários, em Benevides

Grupo mediado pela professora Elizabete Silva reúne jovens e adultos para discutir obras de autores clássicos e contemporâneos

16.03.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

INTIMIDADE

Jonas Sulzbach e Ana Paula Renault dividem a mesma cama e brother questiona sister no BBB 26

O Monstro aceita a proposta da colega de confinamento e a loira entrelaça as pernas no corpo do rapaz

16.03.26 9h04

ZIKOU?

Maldição do Oscar? Brasileiros culpam Gwyneth Paltrow por derrota de O Agente Secreto

Atriz apresentou a categoria de Melhor Direção de Elenco, em que filme brasileiro internautas lembraram disputa de Fernanda Montenegro em 1999

16.03.26 1h29

PREMIAÇÃO

Lula comenta derrota de 'O Agente Secreto' no Oscar 2026

Presidente e Janja publicam mensagem destacando orgulho pelos brasileiros indicados e ressaltam a força do cinema nacional na premiação

16.03.26 1h07

CINEMA

Oscar 2026: brasileiros se revoltam após derrotas de O Agente Secreto e Wagner Moura

A vitória de Valor Sentimental não foi uma grande surpresa. A obra de Joachim Trier era considerada a grande favorita

16.03.26 7h58

