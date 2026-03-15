BBB 26: Ana Paula, Leandro e Breno estão no Paredão; veja como foi a Prova Bate e Volte

Ana Paula Renault, Leandro e Breno estão no Paredão do Big Brother Brasil 26. Solange e Jonas foram salvos da berlinda no programa ao vivo deste domingo 15, cujo horário foi alterado por conta da transmissão do Oscar pela TV Globo.

Ana Paula, Jonas e Leandro foram emparedados na noite de sábado, 14, após a dinâmica Pedra, Papel e Tesoura. Já na tarde deste domingo, Breno foi indicado pelo Líder Alberto, e Solange foi a mais votada pela casa, mas conseguiu se salvar na Prova Bate e Volta.

Já Jonas foi salvo graças à dinâmica da Máquina do Poder. Jordana comprou a caixa premiada e ganhou o poder de tirar um dos emparedados do Pedra, Papel e Tesoura da berlinda.

Quem Jordana salvou do Paredão?

A segunda etapa do programa ao vivo deste domingo começou com Jordana anunciando quem salvaria do Paredão, após ganhar o poder graças à dinâmica da Máquina do Poder. A sister decidiu salvar Jonas da berlinda. "Vocês vão ter que me engolir", disse o brother aos adversários após o anúncio.

Prova Bate e Volta

Ana Paula, Leandro e Solange disputaram a Prova Bate e Volta. A disputa era de habilidade: os brothers foram posicionados em uma escada de três degraus e, em cada um deles, tinham três chances de acertar um alvo que simulava o aplicativo de um patrocinador.

No primeiro degrau, um saco simulava R$ 100, valendo 100 pontos. No segundo degrau, o saco era de R$ 250. No terceiro, de R$ 500. Ganhava o brother que somasse a maior quantia de pontos ao fim da dinâmica.

Pelo sorteio, a sequência do jogo era Ana Paula, Leandro e Solange. A Veterana começou acertando, ganhando 100 pontos. Leandro errou o segundo, enquanto Solange acertou. Na segunda rodava, Ana Paula errou. Leandro acertou e Solange errou. Na terceira rodada, todos erraram.

Em seguida, os brothers foram para o segundo degrau. Na primeira rodada, Ana Paula errou e Leandro acertou, ganhando 250 pontos. Solange também acertou. Na segunda rodada, todos erraram. Na última rodada, nenhum deles acertou o alvo novamente.

A última etapa começou com Ana Paula somando apenas 100 pontos e Leandro e Solange somando 350. No terceiro degrau, valendo 500 pontos, todos os participantes erraram a primeira tentativa. No segundo arremesso, Ana Paula e Leandro erraram, enquanto Solange acertou, chegando a 850 pontos.

Com isso, Ana Paula ficou matematicamente fora da disputa. Leandro teve mais uma tentativa, mas errou. Solange foi declarada vencedora da Prova, se salvando do Paredão.

Como foi a formação do Paredão

Na noite de sábado, 14, os brothers foram divididos em três grupos de quatro pessoas. A dinâmica foi inspirada no jogo "Pedra, Papel e Tesoura". Com isso, o grupo Tesoura indicou alguém do grupo Papel, o grupo Papel indicou alguém do grupo Pedra e o grupo Pedra indicou alguém do Tesoura. Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach e Leandro foram emparedados na dinâmica. Veja a divisão:

Grupo Pedra (Jonas, Jordana, Marciele e Gabriela) indicou Leandro Grupo Papel (Ana Paula, Juliano Floss, Milena e Samira) indicou Jonas Grupo Tesoura (Breno, Solange Couto, Leandro e Chaiany) indicou Ana Paula

Já no domingo, a formação do Paredão foi de surpresa para os brothers. Eles foram chamados para a sala pouco após às 15h e o apresentador Tadeu Schmidt explicou que a votação ocorreria de tarde. Em seguida, o Anjo Breno imunizou Samira.

O líder Alberto indicou Breno ao Paredão. "É uma pessoa que me mandou há duas semanas. Não é nada pessoal, é um jogador muito forte", explicou. Ao ser questionado por Tadeu, também afirmou que não gostou da justificativa de Breno ao indicá-lo. "É natural querer eliminar um jogador forte."

Solange foi a mais votada pela casa, com seis votos. Veja como foi a votação:

Juliano votou em Marciele Gabriela votou em Solange Leandro votou em Gabriela Milena votou em Marciele Marciele votou em Solange Breno votou em Marciele Jordana votou em Solange Samira votou em Solange Jonas votou em Solange Chaiany votou em Jordana Ana Paula votou em Solange Solange votou em Gabriela

Oscar muda o horário do BBB 26

O Oscar 2026 acontece neste domingo, 15, e tem especial interesse para os brasileiros: O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, concorre em quatro categorias, incluindo a de Melhor Ator, com Wagner Moura. Adolpho Veloso também disputa como Melhor Fotografia por seu trabalho em Sonhos de Trem.