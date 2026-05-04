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Dira Paes recebe título de Doutora Honoris Causa da UFPA em Belém

Atriz paraense será homenageada em sessão solene no dia 7 de maio, no campus Guamá, com cerimônia aberta ao público

Hannah Franco
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Dira Paes recebe título de Doutora Honoris Causa da UFPA em Belém. (Alexandre de Moraes/UFPA)

A atriz paraense Dira Paes será homenageada pela Universidade Federal do Pará (UFPA) com o título de Doutora Honoris Causa, a mais alta distinção concedida pela instituição. A cerimônia ocorre no dia 7 de maio, a partir das 10h, no Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN), no campus Guamá, em Belém, com participação aberta ao público e transmissão ao vivo pelo canal da universidade no YouTube.

A honraria foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Universitário (Consun), instância máxima deliberativa da UFPA. A indicação partiu do curso de Cinema e Audiovisual da Faculdade de Artes Visuais (FAV), que destacou a relevância da trajetória de Dira Paes no cenário artístico e cultural brasileiro, além de sua atuação em pautas sociais contemporâneas.

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Natural de Abaetetuba, a atriz construiu uma carreira de mais de quatro décadas, com atuação no cinema, na televisão e no teatro. Ao longo desse período, consolidou-se como um dos principais nomes das artes cênicas no país, com trabalhos reconhecidos dentro e fora do Brasil.

Sua produção artística também se destaca pela valorização das identidades amazônicas e pela presença constante em narrativas que ampliam a visibilidade da região Norte. Além disso, Dira Paes é reconhecida pelo engajamento em temas como direitos humanos, preservação ambiental e defesa de populações tradicionais.

Mais alta distinção da UFPA

O título de Doutor Honoris Causa é concedido a personalidades que se destacam por contribuições relevantes à sociedade, à cultura, às artes ou à ciência. Na UFPA, a outorga segue um processo institucional que envolve análise técnica e aprovação nas instâncias superiores.

A concessão do título à atriz também reforça o reconhecimento das artes como campo de produção de conhecimento e impacto social, ampliando o alcance das discussões acadêmicas para além dos espaços formais.

Dira Paes iniciou a trajetória artística ainda adolescente, no filme “A Floresta das Esmeraldas”, em 1985. Desde então, acumulou participações em mais de 40 de produções no cinema, consolidando-se como uma das atrizes mais premiadas de sua geração. Entre os trabalhos mais conhecidos estão produções como “Corisco e Dadá” (1996), “Amarelo Manga” (2002), “Dois Filhos de Francisco” (2004), “Ó Paí Ó” (2007), “Divino Amor” (2019) e “Pureza” (2020), trabalho que lhe rendeu o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de Melhor Atriz em 2023. Mais recentemente, atuou em “Manas” (2024), dirigido por Marianna Brennand, e estreou como roteirista e diretora no longa “Pasárgada”.

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