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Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (04/05)?

O filme “Chuva Ácida" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Chuva Ácida" é o filme de hoje da Sessão da Tarde (Divulgação)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (04/05), às 15h25, o filme "Chuva Ácida", dirigido por Just Philippot e estrelado por Laetitia Dosch, Guillaume Canet e Patience Munchenbach. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme Chuva Ácida?

No filme, nuvens de chuva ácida devastadora estão caindo sobre a França. Enquanto isso, Selma (Patience Munchenbach), de quinze anos, cresce entre seus dois pais separados, Michal (Guillaume Canet) e Élise (Laetitia Dosch). Em um mundo que está prestes a afundar, esta família fragmentada terá que se unir para enfrentar esta catástrofe climática e tentar escapar dela.

Veja o trailer de Chuva Ácida

Informações do filme Chuva Ácida

  • Título original: Acid
  • Classificação: 14 anos
  • Duração: 1h40min
  • Nacionalidade: belga, francês
  • Gênero: drama, fantasia
  • Lançamento: 2023

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

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