Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (04/05)?
O filme “Chuva Ácida" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (04/05), às 15h25, o filme "Chuva Ácida", dirigido por Just Philippot e estrelado por Laetitia Dosch, Guillaume Canet e Patience Munchenbach. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme Chuva Ácida?
No filme, nuvens de chuva ácida devastadora estão caindo sobre a França. Enquanto isso, Selma (Patience Munchenbach), de quinze anos, cresce entre seus dois pais separados, Michal (Guillaume Canet) e Élise (Laetitia Dosch). Em um mundo que está prestes a afundar, esta família fragmentada terá que se unir para enfrentar esta catástrofe climática e tentar escapar dela.
Veja o trailer de Chuva Ácida
Informações do filme Chuva Ácida
- Título original: Acid
- Classificação: 14 anos
- Duração: 1h40min
- Nacionalidade: belga, francês
- Gênero: drama, fantasia
- Lançamento: 2023
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
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