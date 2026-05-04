Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (04/05)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (04/05), às 15h25, o filme "Chuva Ácida", dirigido por Just Philippot e estrelado por Laetitia Dosch, Guillaume Canet e Patience Munchenbach. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme Chuva Ácida?

No filme, nuvens de chuva ácida devastadora estão caindo sobre a França. Enquanto isso, Selma (Patience Munchenbach), de quinze anos, cresce entre seus dois pais separados, Michal (Guillaume Canet) e Élise (Laetitia Dosch). Em um mundo que está prestes a afundar, esta família fragmentada terá que se unir para enfrentar esta catástrofe climática e tentar escapar dela.

Veja o trailer de Chuva Ácida

Informações do filme Chuva Ácida

Título original: Acid

Acid Classificação: 14 anos

14 anos Duração: 1h40min

1h40min Nacionalidade : belga, francês

: belga, francês Gênero: drama, fantasia

drama, fantasia Lançamento: 2023

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)