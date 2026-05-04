Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Alanis Guillen pede medida protetiva contra ex-namorada após ameaças e perseguições; entenda

A atriz revelou que a ex-namorada chegou a incomodar colegas de elenco da novela da Globo, em uma tentativa de intimidá-la em seu trabalho

Victoria Rodrigues
fonte

As duas namoraram durante quatro anos. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Após um fim de relacionamento polêmico nas redes sociais, a atriz Alanis Guillen conseguiu obter medida protetiva contra a sua ex-namorada, Giovanna Reis, na Justiça do Rio de Janeiro. A intérprete da personagem Lorena na novela “Três Graças” alegou que sua ex agiu com ameaças, perseguições e chegou até a invadir sua residência, depois do término de namoro conturbado devido a falas preconceituosas de Giovanna.

De acordo com o despacho do caso, obtido pela revista Isto É, a atriz explicou que a produtora passou a ameaçá-la de exposição de sua vida privada e a adotar condutas insistentes de contato e perseguição. Ao pedir medida protetiva à Justiça, Alanis disse ainda que a ex-namorada chegou a incomodar colegas de elenco da novela da Globo, em uma tentativa de intimidá-la após o fim do namoro em março deste ano.

Após as denúncias, a Justiça do Rio de Janeiro acolheu o pedido dos advogados de Alanis Guillen e concedeu a medida protetiva, que foi justificada pela possibilidade de agravamento da situação com riscos à integridade psicológica, à privacidade e à tranquilidade da requerente.

VEJA MAIS

image Alanis Guillen confirma fim do namoro com Giovanna Reis após polêmica por falas preconceituosas
A controvérsia começou quando usuários resgataram prints de mensagens atribuídas a um perfil antigo de Giovanna. As postagens apresentam falas com teor racista, homofóbico, transfóbico e gordofóbico.

image Ex-namorada de Alanis Guillen se pronuncia após mensagens preconceituosas: 'Profundo arrependimento'
A atriz se separou da produtora Giovanna Reis após circularem mensagens discriminatórias nas redes sociais, que foram escritas pela produtora em 2012

image Alanis Guillen: Entenda controvérsia com Giovanna Reis, namorada da atriz de 'Três Graças'

Relembre o fim do relacionamento

O fim do relacionamento entre Alanis e Giovanna foi anunciado no dia 18 de março após vir à tona diversos tweets da produtora com teor discriminatório e preconceituoso do passado. Em alguns, ela foi racista: "Porque negro é legal só às vezes, aprendam". E em outros ela foi transfóbica: “Pelo menos a Ariadna vai sair da casa com alguma coisa (...), travesti mongoloide”, fez referência à ex-BBB Ariadna.

Na época, Alanis se pronunciou sobre o caso. "Diante das notícias e informações que circularam nos últimos dias, sinto a necessidade de me manifestar e reforçar, de forma clara, o meu posicionamento. Sou completamente contra qualquer forma de discurso de ódio ou qualquer outra manifestação que viole os valores nos quais acredito. Considero esse tipo de comportamento inaceitável", escreveu a atriz em seu Instagram.

Alguns dias depois do fim do relacionamento, Giovanna Reis se desculpou pelas falas discriminatórias e alegou que hoje ela é uma pessoa totalmente diferente da que era antes. "Aquelas falas definitivamente não representam quem eu sou hoje. Elas vieram de uma versão minha muito mais nova, ainda menor de idade, atravessada por questões psicológicas difíceis e por uma revolta interna que eu não sabia como lidar", disse.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

alanis guillen

giovanna reis

fim de relacionamento

medida protetiva

justiça
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATIDÃO

Dira Paes reflete sobre trajetória antes de receber título da UFPA: 'Muitos sonhos'

Post nas redes sociais antecede cerimônia que será realizada em Belém

06.05.26 17h49

MODA

Alane Dias compara produções de famosas no Met Gala com figurinos usados no Carnaval

A paraense comentou sobre nos Stories do Instagram na última terça-feira (5)

06.05.26 17h23

FAMOSOS

Carolina Dieckmann muda visual para viver Diná em remake de 'A Viagem'

Vídeo com bastidores da mudança repercutiu nas redes sociais

06.05.26 17h06

CULTURA

VÍDEO: Seleção de ginástica rítmica leva toadas do Boi Caprichoso e hit de Joelma para campeonato

O registro da apresentação foi compartilhado nas redes sociais e viralizou

06.05.26 15h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

RELACIONAMENTO

Virginia Fonseca abre o jogo sobre suposta crise com Vini Jr: 'Com certeza'

Influenciadora afirmou que relacionamento com jogador do Real Madrid continua e disse que deve viajar para a Espanha em breve

06.05.26 23h41

SAÚDE

Cantor sertanejo é internado em estado grave em Goiânia

O artista está intubado, inconsciente e a equipe médica ainda não divulgou um diagnóstico definitivo sobre o caso

06.05.26 9h11

#LIBCULT

Fenômeno da Internet, Leona Vingativa relembra trajetória desde os primeiros vídeos

Depois de ter seus clipes compartilhados por artistas, paraense conquista milhares de seguidores nas redes sociais

27.04.19 17h00

CONTEÚDO PARA DAR E VENDER

Retrospectiva pornô: saiba quais foram os criadores de conteúdo +18 mais acessados em 2024

Andressa Urach faturou cerca de R$ 6,5 milhões na plataforma Privacy em 2024; saiba os mais acessados

19.12.24 14h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda