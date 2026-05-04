Alanis Guillen pede medida protetiva contra ex-namorada após ameaças e perseguições; entenda

Após um fim de relacionamento polêmico nas redes sociais, a atriz Alanis Guillen conseguiu obter medida protetiva contra a sua ex-namorada, Giovanna Reis, na Justiça do Rio de Janeiro. A intérprete da personagem Lorena na novela “Três Graças” alegou que sua ex agiu com ameaças, perseguições e chegou até a invadir sua residência, depois do término de namoro conturbado devido a falas preconceituosas de Giovanna.

De acordo com o despacho do caso, obtido pela revista Isto É, a atriz explicou que a produtora passou a ameaçá-la de exposição de sua vida privada e a adotar condutas insistentes de contato e perseguição. Ao pedir medida protetiva à Justiça, Alanis disse ainda que a ex-namorada chegou a incomodar colegas de elenco da novela da Globo, em uma tentativa de intimidá-la após o fim do namoro em março deste ano.

Após as denúncias, a Justiça do Rio de Janeiro acolheu o pedido dos advogados de Alanis Guillen e concedeu a medida protetiva, que foi justificada pela possibilidade de agravamento da situação com riscos à integridade psicológica, à privacidade e à tranquilidade da requerente.

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Relembre o fim do relacionamento

O fim do relacionamento entre Alanis e Giovanna foi anunciado no dia 18 de março após vir à tona diversos tweets da produtora com teor discriminatório e preconceituoso do passado. Em alguns, ela foi racista: "Porque negro é legal só às vezes, aprendam". E em outros ela foi transfóbica: “Pelo menos a Ariadna vai sair da casa com alguma coisa (...), travesti mongoloide”, fez referência à ex-BBB Ariadna.

Na época, Alanis se pronunciou sobre o caso. "Diante das notícias e informações que circularam nos últimos dias, sinto a necessidade de me manifestar e reforçar, de forma clara, o meu posicionamento. Sou completamente contra qualquer forma de discurso de ódio ou qualquer outra manifestação que viole os valores nos quais acredito. Considero esse tipo de comportamento inaceitável", escreveu a atriz em seu Instagram.

Alguns dias depois do fim do relacionamento, Giovanna Reis se desculpou pelas falas discriminatórias e alegou que hoje ela é uma pessoa totalmente diferente da que era antes. "Aquelas falas definitivamente não representam quem eu sou hoje. Elas vieram de uma versão minha muito mais nova, ainda menor de idade, atravessada por questões psicológicas difíceis e por uma revolta interna que eu não sabia como lidar", disse.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)