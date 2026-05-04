VÍDEO: Carlinhos de Jesus volta a dançar após recuperação e emociona público

O coreógrafo Carlinhos de Jesus voltou a dançar em público e emocionou fãs ao compartilhar um vídeo do momento nas redes sociais. A apresentação ocorreu durante o evento Cultura em Movimento, realizado em Santos, e marca uma fase importante na recuperação do artista, que enfrentou problemas de mobilidade nos últimos meses.

Nas imagens divulgadas, ele aparece no palco conduzindo movimentos ao lado de uma professora de dança. A performance foi recebida com aplausos e manifestações de apoio do público presente.

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Confira o vídeo:

Carlinhos de Jesus passou por um período de limitações físicas após ser diagnosticado com uma neuropatia radiculopática desmielinizante crônica, condição que compromete os movimentos. Em 2025, ele também revelou um quadro de bursite trocantérica bilateral, associado a tendinite nos glúteos, o que agravou as dificuldades de locomoção.

Na época, o artista relatou dores intensas e redução significativa da mobilidade, passando a utilizar cadeira de rodas e muletas no dia a dia. Desde o diagnóstico, o coreógrafo iniciou um tratamento que inclui fisioterapia e imunoterapia.