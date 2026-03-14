Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Breno vence Prova do Anjo e coloca Jonas no Castigo do Monstro

"O Jonas indicou meu nome para votação junto com a Milena, e é um jogador muito bom aqui dentro", declarou.

O Liberal

Breno venceu a nona Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) neste sábado (14). Com a vitória, ele garantiu imunidade para um colega, a possibilidade de uma segunda imunidade e, de quebra, indicou Jonas para o Castigo do Monstro.

Na disputa final pela Prova do Anjo, Breno enfrentou Leandro Boneco. O biólogo levou a melhor, conseguindo uma pontuação superior na corrida, o que o consagrou como o novo Anjo da semana.

VEJA MAIS

image BBB 26: dinâmica deste sábado (15) vai emparedar três participantes na 9ª formação
Brothers e sisters serão divididos em três grupos para jogar Pedra, Papel e Tesoura e iniciar a formação do 9º Paredão

image Mucura ou gambá? Animal invade a casa do BBB 26 enquanto brothers festejam
O bicho foi visto circulando por diferentes ambientes da casa por volta das 4h, ele passou por cômodos como sala, cozinha e banheiro

image Ceci Ribeiro admite 'desconforto' durante 'Bate-Papo BBB' com Babu Santana
Ao lado de Gil do Vigor, Ceci é a primeira pessoa a entrevistar os participantes do reality show após eles saírem da casa mais vigiada do Brasil

A dinâmica exigia que cada participante ocupasse uma cabine, onde acompanhava o tempo da corrida e um multiplicador em um telão. O principal objetivo era apertar o botão o mais próximo possível do tempo limite estabelecido pela produção.

A pontuação de cada rodada era calculada multiplicando-se o tempo pelo multiplicador. Os brothers que somaram mais pontos ao longo das três rodadas avançaram para a fase seguinte da prova.

Jonas é o escolhido para o Castigo do Monstro

Após sua vitória, Breno escolheu Jonas para cumprir o Castigo do Monstro do Big Brother Brasil 26. A decisão foi anunciada na tarde do mesmo sábado (14).

O castigo da vez envolverá vários sinos que tocarão na casa. Jonas precisará respeitar uma ordem específica e tocar os sinos de forma correta, conforme as instruções. Além disso, ele terá uma penalidade financeira, perdendo 300 estalecas.

Breno justificou sua escolha citando ações de jogo de Jonas. "O Jonas indicou meu nome para votação junto com a Milena, e é um jogador muito bom aqui dentro", declarou.

Ele acrescentou que "o risco de ter o meu nome como opção, mesmo na semana de estar imune" foi um fator. Breno também considerou que, como Jonas "é um jogador muito bom aqui dentro e está na Xepa", essa escolha "aumenta a minha chance de ganhar de você e é o que temos para o jogo".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BBB 26

breno corã bbb

Jonas Sulzbach

BBB
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MOVIMENTAÇÃO

BBB 26: dinâmica deste sábado (15) vai emparedar três participantes na 9ª formação

Brothers e sisters serão divididos em três grupos para jogar Pedra, Papel e Tesoura e iniciar a formação do 9º Paredão

14.03.26 13h10

MÚSICA

Luciana Mello celebra 10 anos de álbum dedicado a Jair Rodrigues

Lançado em homenagem ao pai, o disco Na Luz do Samba marcou um momento especial na carreira da cantora

14.03.26 12h33

GRAVAÇÕES

‘Maravilha!’, filmes dos Estúdios Globo, começa a ser gravada com show real no Pará

Gravações serão realizadas na Aparelhagem Crocodilo, no Espaço Náutico Marine Club, localizado no bairro do Guamá. Gaby Amarantos, Leona Vingativa e Fafá de Belém também farão parte do filme.

14.03.26 10h46

LUTO

Morre filha do cantor Amado Batista, aos 46 anos, em decorrência de um câncer

A notícia do falecimento de Lorena foi divulgada pelo próprio artista nas redes sociais, onde publicou uma homenagem à filha

14.03.26 9h52

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre filha do cantor Amado Batista, aos 46 anos, em decorrência de um câncer

A notícia do falecimento de Lorena foi divulgada pelo próprio artista nas redes sociais, onde publicou uma homenagem à filha

14.03.26 9h52

CINEMA

Babu Santana revela como foi gravar filme com Alane Dias e elogia ex-BBB: 'Dedicada e boa atriz'

A paraense vai estrear como atriz no cinema no longa-metragem nacional com lançamento previsto para 2026

14.03.26 9h06

MOVIMENTAÇÃO

BBB 26: dinâmica deste sábado (15) vai emparedar três participantes na 9ª formação

Brothers e sisters serão divididos em três grupos para jogar Pedra, Papel e Tesoura e iniciar a formação do 9º Paredão

14.03.26 13h10

VISITA

Mucura ou gambá? Animal invade a casa do BBB 26 enquanto brothers festejam

O bicho foi visto circulando por diferentes ambientes da casa por volta das 4h, ele passou por cômodos como sala, cozinha e banheiro

14.03.26 9h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda