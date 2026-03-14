BBB 26: Breno vence Prova do Anjo e coloca Jonas no Castigo do Monstro

Breno venceu a nona Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) neste sábado (14). Com a vitória, ele garantiu imunidade para um colega, a possibilidade de uma segunda imunidade e, de quebra, indicou Jonas para o Castigo do Monstro.

Na disputa final pela Prova do Anjo, Breno enfrentou Leandro Boneco. O biólogo levou a melhor, conseguindo uma pontuação superior na corrida, o que o consagrou como o novo Anjo da semana.

VEJA MAIS

A dinâmica exigia que cada participante ocupasse uma cabine, onde acompanhava o tempo da corrida e um multiplicador em um telão. O principal objetivo era apertar o botão o mais próximo possível do tempo limite estabelecido pela produção.

A pontuação de cada rodada era calculada multiplicando-se o tempo pelo multiplicador. Os brothers que somaram mais pontos ao longo das três rodadas avançaram para a fase seguinte da prova.

Jonas é o escolhido para o Castigo do Monstro

Após sua vitória, Breno escolheu Jonas para cumprir o Castigo do Monstro do Big Brother Brasil 26. A decisão foi anunciada na tarde do mesmo sábado (14).

O castigo da vez envolverá vários sinos que tocarão na casa. Jonas precisará respeitar uma ordem específica e tocar os sinos de forma correta, conforme as instruções. Além disso, ele terá uma penalidade financeira, perdendo 300 estalecas.

Breno justificou sua escolha citando ações de jogo de Jonas. "O Jonas indicou meu nome para votação junto com a Milena, e é um jogador muito bom aqui dentro", declarou.

Ele acrescentou que "o risco de ter o meu nome como opção, mesmo na semana de estar imune" foi um fator. Breno também considerou que, como Jonas "é um jogador muito bom aqui dentro e está na Xepa", essa escolha "aumenta a minha chance de ganhar de você e é o que temos para o jogo".