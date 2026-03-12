Capa Jornal Amazônia
Ceci Ribeiro admite 'desconforto' durante 'Bate-Papo BBB' com Babu Santana

Ao lado de Gil do Vigor, Ceci é a primeira pessoa a entrevistar os participantes do reality show após eles saírem da casa mais vigiada do Brasil

Estadão Conteúdo
fonte

Ceci Ribeiro e Babu (Divulgação / Globo)

A apresentadora Ceci Ribeiro admitiu ter ficado "desconfortável" durante o Bate-Papo BBB com o veterano Babu Santana. O programa foi ao ar no Globoplay na madrugada desta quarta-feira, 11, após a eliminação do participante do Big Brother Brasil 26.

Ao lado de Gil do Vigor, Ceci é a primeira pessoa a entrevistar os participantes do reality show após eles saírem da casa mais vigiada do Brasil. Durante a conversa com o ex-BBB, os apresentadores questionaram algumas das atitudes de Babu dentro do programa.

O veterano, no entanto, defendeu seus posicionamentos. Para boa parte do público, as defesas foram contraditórias e, em alguns momentos, problemáticas. Em especial, fãs do programa se incomodaram com o fato de que Babu parecia evitar responder as perguntas de Ceci, interagindo apenas com Gil.

Durante sua passagem no BBB 26, o ator foi bastante criticado por falas e posturas vistas como machistas pelo público. As discussões entre Babu e Ana Paula Renault foram temas centrais da conversa com Gil e Ceci. O ator assistiu novamente a trechos das brigas que protagonizou dentro da casa e foi questionado se teria passado do limite.

Ele, no entanto, manteve sua posição. "É uma questão de ponto de vista. Você não acha que ela também passou do ponto?". Babu também relembrou momentos em que criticou atitudes da sister no cotidiano da casa, como tarefas domésticas e posicionamentos dentro do jogo.

Após a repercussão negativa da entrevista, Ceci Ribeiro se manifestou na manhã desta quarta-feira, 11. "Eu sei que vocês querem falar sobre o que aconteceu na madrugada. Estou recebendo um monte de mensagens, e não estou conseguindo responder todo mundo", afirmou a apresentadora em suas redes sociais.

Após brincar ao dizer que não quer perder o emprego, Ceci confirmou que o clima da entrevista foi diferente. "Sim, eu me senti desconfortável ontem. Foi um programa difícil. Tenho muita coisa a falar sobre, mas hoje estou fazendo uma coisa muito legal, e estou muito focada aqui, não sei se posso contar", desconversou a apresentadora.

