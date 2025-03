Vídeo adulto do pai de Andressa Urach vaza nas redes sociais e internautas reagem

Carlos Alberto Urach, pai da influenciadora de conteúdo adulto Andressa Urach, teve alguns vídeos vazados e viralizou na última terça-feira (04/03) em uma rede social.

O idoso, apelidado de "Papai Urach", entrou no ramo pornô no final do ano passado na mesma plataforma de conteúdo em que a filha já faturou mais de R$ 7 milhões só com venda de conteúdo.

No Privacy, Carlos se apresenta: "Sou pai da Andressa e minha filha teve por quem puxar. Papai Urach está na onda". Os interessados no conteúdo dele, precisam pagar pela assinatura mensal que custa R$ 50.

Na terça-feira de Carnaval, ele teve alguns vídeos vazados no X, antigo Twitter. O novo ator pornô aparece em ação com uma mulher mais jovem e os internautas reagiram ao conteúdo.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)