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Grupo Nosso Tom leva o projeto Pelas Ruas de Belém ao novo complexo do Porto Futuro II

O evento gratuito contará com a abertura do DJ Me Gusta e o projeto Balada Kids antes do show principal que celebra a trajetória do samba amazônico

Bruna Dias Merabet
fonte

Nosso Tom celebra 25 anos com show gratuito e programação para toda a família no Porto Futuro II neste domingo (Luis Carlos/Nosso Tom)

O grupo paraense Nosso Tom atinge um marco histórico em sua trajetória e expande as celebrações de suas duas décadas e meia de estrada com a continuidade do projeto “25 Anos Pelas Ruas de Belém”. Após o sucesso da abertura na Avenida Brás de Aguiar e a passagem emocionante pela Praça do Carmo, a banda se prepara para realizar o terceiro show desta edição especial. O palco da vez será o Porto Futuro II, onde, neste domingo (22), a partir das 9h, o público poderá desfrutar de uma programação gratuita que transforma o cenário urbano em uma verdadeira arena de samba e pagode amazônico.

A festa começa com a energia do DJ Me Gusta, seguida pela diversão da Balada Kids, preparando o terreno para o Nosso Tom entrar em cena e animar os presentes.

A escolha de espaços simbólicos da capital não é por acaso, pois o grupo nasceu nas esquinas da cidade e cresceu sob as bênçãos das rádios locais, acumulando hoje mais de 2 milhões de reproduções nas plataformas digitais. No Porto Futuro II, a proposta é unir a manhã de domingo a um ambiente de celebração e confraternização, fortalecendo a memória afetiva com os fãs. O evento mantém seu pilar de responsabilidade social ao oferecer estrutura completa com segurança reforçada, intérpretes de Libras e área exclusiva para pessoas com deficiência (PCD). Além disso, a feirinha criativa presente no local fomenta a economia regional ao dar visibilidade para marcas e artesãos do estado, ocupando o complexo inaugurado em outubro de 2025 como um dos principais legados para a COP 30.

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A sustentabilidade será outro pilar da celebração com o incentivo do descarte correto de resíduos. “A Equatorial Pará tem o compromisso de investir e fortalecer a cultura paraense, apoiando iniciativas que valorizam a identidade e as tradições do nosso estado. O projeto Samba de Rua é um exemplo desse compromisso, ao reunir uma das bandas mais tradicionais da nossa região em um evento gratuito e acessível à população. Além da experiência cultural, também vamos levar serviços importantes para a comunidade, como o E+ Reciclagem, que incentiva práticas sustentáveis e ainda possibilita aos clientes obter desconto na fatura de energia”, destaca Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará.

Um dos grandes destaques desta fase comemorativa é o lançamento do audiovisual especial, gravado justamente no primeiro show do projeto, ocorrido na Brás de Aguiar durante o aniversário de 410 anos de Belém. Aquele momento, que reuniu mais de 20 mil pessoas, agora ganha vida eterna no formato digital como um documento histórico da cultura popular. O material apresenta um pot-pourri de sucessos como "Luz do Sol", "Com Você Tudo Fica Melhor", "Pra Valer" e "Tema dos Meus Sonhos". Para o vocalista Júlio Cezar Patrício, este trabalho é um presente para a cidade e uma celebração da maturidade da banda, reforçando a ideia de que a rua é o palco principal da cultura e que Belém segue como a grande protagonista dessa história de 25 anos.

Agende-se

Data: domingo, 22
Hora: 9h
Local: Porto Futuro II –  Av. Mal. Hermes, 14 - Reduto

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