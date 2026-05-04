Coala Festival: Criolo fará show para comemorar 15 anos do álbum Nó na Orelha

Criolo é mais uma atração confirmada no Coala Festival. O rapper fará um show especial: uma apresentação na íntegra do álbum Nó na Orelha, que completa 15 anos de lançamento em 2026. O evento ocorre nos dias 12 e 13 de setembro no Memorial da América Latina, em São Paulo.

O artista se apresenta no segundo dia de festival, que também já tem dois outros nomes confirmados: João Gomes e Seu Jorge. No primeiro dia, o Coala anunciou até agora Maria Bethânia e um show conjunto de Marcos Valle e Ana Frango Elétrico.

Ainda há tempo, de 2006, foi o álbum de estreia de Criolo. Mas Nó na Orelha, lançado cinco anos depois, fez com que o cantor furasse a bolha. Não existe amor em SP, uma das faixas do álbum, teve sua íntegra divulgada em primeira mão pelo Estadão à época. Relembre a reportagem aqui.

A melancólica canção sobre a capital paulista se tornou o maior hit da carreira do rapper.

O álbum, recheado de citações a São Paulo, como em Grajauex e no bolero Freguês da Meia Noite, também tem outras faixas de destaque na carreira de Criolo, como Subirusdoistiozin e Linha de frente. Ao todo, são 11 músicas.

No mês passado, o cantor já havia deixado escapar uma possível apresentação especial do disco. No show de encerramento de sua turnê Criolo 50, no último dia 10 de abril, ele anunciou ao público que o Nó na Orelha ganharia uma performance no Coala.

"Já pode falar, produção?", brincou o rapper na ocasião, antes de revelar que estaria no festival. A apresentação agora está confirmada e o anúncio oficial do Coala ocorre nesta terça, 5. Os ingressos para o evento estão à venda.