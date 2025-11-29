Nosso Tom lança '10 da manhã' em parceria com Mumuzinho

Quem gosta de agito no final de semana, já com gostinho de final de ano, pode conferir "10 da manhã", música nova do grupo paraense de pagode Nosso Tom em parceria com Mumuzinho. A canção já pode ser acessada em todas as plataformas digitais.

"10 da manhã" foi gravada no Rio de Janeiro, com os cuidados do produtor Raul Silva, renomado profissional do segmento samba e pagode. A canção é uma aposta do grupo paraense para o final de ano.

O entrosamento entre Mumuzinho e o Nosso Tom já tem tempo. Mumuzinho veio, inclusive, a Belém, em setembro, para participar da Resenha do Nosso Tom.

"Impossível não pensar em samba e o Mumuzinho não vir em mente. Já era fã do trabalho dele. Ele, inclusive, esteve em um dos nossos projetos em Belém. Gravar com ele essa música gostosa brinda esse novo trabalho (um EP). Esse canção chega como uma nova celebração pro NT ao longo desses 25 anos", destaca Júlio Cezar, vocalista do Nosso Tom.

A a gravação da música nova consolida uma parceria e marca de vez a celebração de 25 anos de estrada do grupo paraense. Ao longo de 2025, o Nosso Tom inovou, inclusive, com show de graça em plena via pública em Belém.