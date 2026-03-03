Capa Jornal Amazônia
Carnaval de Belém 2026: veja a classificação completa e as notas das Escolas de Samba

A Associação Carnavalesca Bole-Bole venceu neste ano, conforme apuração realizada nessa terça-feira (3)

Lívia Ximenes
fonte

Bole-Bole é a campeã do Carnaval 2026 em Belém do Pará (Cristino Martins / O Liberal)

A apuração do desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Belém (PA) ocorreu nessa terça-feira (3). A grande vencedora do Carnaval belenense é a Associação Carnavalesca Bole-Bole, consagrada campeã com o enredo “Mãe Josina do Guamá: o solo sagrado da cultura popular”. Por outro lado, as escolas Deixa Falar e Xodó da Nega foram rebaixadas. Confira abaixo a classificação completa e notas.

🏅 Notas das escolas de samba do Grupo Especial de Belém (PA)

  1. Associação Carnavalesca Bole-Bole: 200 pontos
  2. Embaixada de Samba do Império Pedreirense: 199,5 pontos
  3. Império de Samba Quem São Eles: 199,4 pontos
  4. Acadêmicos de Samba da Pedreira: 199,2 pontos
  5. Boêmios da Vila Famosa: 198,9 pontos
  6. Matinha: 198,6 pontos
  7. Xodó da Nega: 198,0 pontos
  8. Deixa Falar: 197,5 pontos

🏆 Pontuação por quesito

image Apuração completa do desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Belém em 2026 (Reprodução)

Palavras-chave

apuração carnaval 2026 belém

desfile das escolas de samba do grupo especial

carnaval belém 2026
Cultura
.
