Carnaval de Belém 2026: veja a classificação completa e as notas das Escolas de Samba
A Associação Carnavalesca Bole-Bole venceu neste ano, conforme apuração realizada nessa terça-feira (3)
A apuração do desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Belém (PA) ocorreu nessa terça-feira (3). A grande vencedora do Carnaval belenense é a Associação Carnavalesca Bole-Bole, consagrada campeã com o enredo “Mãe Josina do Guamá: o solo sagrado da cultura popular”. Por outro lado, as escolas Deixa Falar e Xodó da Nega foram rebaixadas. Confira abaixo a classificação completa e notas.
VEJA MAIS
🏅 Notas das escolas de samba do Grupo Especial de Belém (PA)
- Associação Carnavalesca Bole-Bole: 200 pontos
- Embaixada de Samba do Império Pedreirense: 199,5 pontos
- Império de Samba Quem São Eles: 199,4 pontos
- Acadêmicos de Samba da Pedreira: 199,2 pontos
- Boêmios da Vila Famosa: 198,9 pontos
- Matinha: 198,6 pontos
- Xodó da Nega: 198,0 pontos
- Deixa Falar: 197,5 pontos
🏆 Pontuação por quesito
