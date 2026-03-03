Associação Carnavalesca Bole-Bole é a campeã do Carnaval 2026 de Belém
O resultado foi conhecido nesta terça-feira (3), durante a apuração realizada na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira
A Associação Carnavalesca Bole-Bole é a grande campeã do Carnaval 2026 de Belém. O resultado foi conhecido nesta terça-feira (3), durante a apuração realizada na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira.
A escola conquistou o título com o enredo “Mãe Josina do Guamá: o solo sagrado da cultura popular”, uma homenagem à Mãe Josina, importante referência religiosa no bairro do Guamá. O desfile destacou a influência da religiosidade afro-paraense na formação cultural da capital, levando para a avenida elementos de fé, resistência e identidade popular.
Presidida por Paulo Alcântara, a agremiação apresentou um desfile marcado pela força do samba e pela valorização das tradições locais. O intérprete Bruno Costa comandou o carro de som, enquanto a bateria esteve sob o comando de Mini, André, Ciro e Marcão.
O casal formado por Breno Rodrigues e Jéssica Sorriso brilhou como mestre-sala e porta-bandeira, defendendo o pavilhão da escola com elegância e sintonia.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA