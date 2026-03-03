Público lota a Aldeia Cabana para conhecer a campeã do Carnaval de Belém 2026

A campeã das escolas de samba do Carnaval 2026 de Belém será definida nesta terça-feira (3), durante a apuração das notas na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira. O evento reúne torcedores, integrantes das agremiações, dirigentes e foliões que acompanham, lance a lance, a leitura das notas. Ao todo, três escolas serão premiadas: a campeã, a vice-campeã e a terceira colocada da edição deste ano.

A avaliação das agremiações é feita com base em dez quesitos: bateria, enredo, samba-enredo, alegoria, fantasia, evolução, harmonia, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira e porta-estandarte. Cada quesito conta com três jurados responsáveis pela atribuição das notas.

Em caso de empate na pontuação final, dez quesitos serão utilizados como critério de desempate, obedecendo a seguinte ordem: porta-estandarte, samba-enredo, harmonia, alegoria, mestre-sala e porta-bandeira, fantasia, enredo, evolução, bateria e comissão de frente.