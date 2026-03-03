Deixa Falar e Xodó da Nega são rebaixadas no Carnaval 2026 de Belém

Duas tradicionais agremiações do samba de Belém se despedem do grupo principal após a apuração do Carnaval 2026. As escolas Deixa Falar e Xodó da Nega foram rebaixadas na noite desta terça-feira (3), durante a leitura das notas realizada na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira.

A apuração começou por volta das 20h e reuniu torcedores, integrantes das escolas, dirigentes e foliões, que acompanharam com expectativa cada nota anunciada. Ao final da contagem, as duas agremiações terminaram nas últimas posições e não conseguiram permanecer na elite do samba belenense para o próximo ano.

Enquanto duas escolas deixam o grupo principal, a noite também foi de celebração para a Associação Carnavalesca Bole-Bole, que conquistou o título de grande campeã do Carnaval 2026 de Belém. O segundo lugar ficou com a Associação Carnavalesca Social Beneficente Embaixada do Império Pedreirense e o terceiro com a Associação Carnavalesca Recreativa e Cultural Império de Samba Quem São Eles.