Bruce Campbell, astro de 'Evil Dead', é diagnosticado com câncer incurável

Bruce Campbell, astro da franquia Evil Dead, revelou nesta segunda-feira, 2, que foi diagnosticado com câncer, segundo ele "tratável, mas incurável".

"Ei, pessoal. Hoje em dia, quando alguém tem um problema de saúde, é dito que a pessoa tem uma 'oportunidade', então vamos começar por aí. Estou tendo uma dessas. Também é chamado de um tipo de câncer que é 'tratável', e não 'curável'. Sinto muito se isso é uma surpresa. Foi para mim também", escreveu, em uma publicação compartilhada no Instagram.

"A boa notícia é que não darei mais detalhes", prosseguiu. "Estou escrevendo isso porque algumas coisas precisam mudar, profissionalmente. Participações em eventos e trabalho no geral vão precisar ficar de lado para o tratamento. Meu plano é ficar estável no verão para que eu possa fazer a turnê de divulgação de meu novo filme, Ernie & Emma, no outono."

Por fim, ele tranquilizou os fãs: "Não tenham medo, sou um cara durão, tenho bastante apoio, então espero ficar por aqui bastante tempo. Como sempre, vocês são os melhores fãs do mundo."

Hoje com 67 anos, Bruce Campbell conquistou a fama em 1981 quando protagonizou o primeiro filme de Evil Dead: Uma Noite Alucinante: A Morte do Demônio, de Sam Raimi. Ele também atuou nas sequências e na série derivada Ash vs Evil Dead, de 2015. Além disso, fez participações especiais na trilogia do Homem-Aranha comandada por Raimi.