Motins começa quarta-feira (04/03) e promove rodas de negócios e oficinas gratuitas, em Belém

Qualificação profissional, troca de experiências e construção coletiva de conhecimento marcam a terceira edição do Motins – Encontro Pan-Amazônico de Música e Cultura Periférica, que será realizada de quarta-feira (4) até sábado (7), na Casa Dourada, no bairro da Cidade Velha, em Belém. O evento é gratuito e aberto ao público.

VEJA MAIS

Realizado pelo Instituto Psica, reúne artistas, produtores, pesquisadores e agentes culturais da região amazônica em uma programação diversa com oficinas práticas, painéis temáticos, palestras e rodada de negócios.

Para participar das oficinas e da rodada de negócios, é necessário realizar inscrição no local do evento. As demais atividades têm entrada livre.

Confira a programação completa:

Quarta-feira (04):

18h – Painel “A Volta da Dourada, O Fim e o Início de Um Novo Ciclo” (capacidade: 45 pessoas)

19h30 – Abertura da exposição “Transbordária: nenhuma de nós cabe na margem” + discotecagem

Quinta-feira (05):

10h – Oficina “Abertura de Letras – Saberes Amazônicos”, com Joeldem Santos (10 vagas)

12h – Inscrição para Rodada de Negócios (online, via Instagram do Motins – 12 vagas)

14h – Oficina “Abertura de Letras – Saberes Amazônicos”, com Joeldem Santos (10 vagas)

14h30 – Oficina “Como começar meu podcast?”, com Matheus Leão e Lucas Silva (8 vagas)

15h – Palestra “Produção musical na periferia – Como o tecnobrega revolucionou a indústria fonográfica na Amazônia”, com Beto Metralha (45 lugares)

15h – Rodada de Negócios (12 vagas)

16h – Palestra “A Música Como Ferramenta Antirracista”, com Brena Correa e Ariran Albuquerque (45 lugares)

17h – Palestra “Imaginário Caribenho na Formação da Música Periférica Paraense: O Surgimento da Lambada, Guitarrada e Brega”, com Eduardo Barbosa (45 lugares)

Sexta-feira (06):

10h – Oficina de Breaking, com Leony Pinheiro (20 vagas)

12h – Inscrição para Rodada de Negócios (online, via Instagram do Motins – 12 vagas)

14h30 – Painel “Sotaques do Carimbó”, com integrantes do podcast Curimba, Meu Filho! (45 lugares)

15h – Rodada de Negócios (12 vagas)

16h – Palestra “Quando a música do Rio Guajará atravessou o Oceano Atlântico”, com Nazaré Pereira (45 lugares)

16h – Oficina “Tendências de mercado no show business: Fluxo de trabalho integrado entre controle DMX e visualização 3D para shows”, com Kleber Martins (8 vagas)

17h – Palestra “Comunicação Popular e a Luta pela Preservação dos Territórios”, com Thiago Maiandeua e Vanuza Cardoso (45 lugares)

Sábado (07):

10h – Oficina “Vivência Batucada Coletiva”, com Kleber Benigno (15 vagas)

10h – Oficina “Nzinga: Mulheres Tocadoras de Axé”, com Brena Correa (15 vagas)

10h – Oficina “Introdução ao Audiovisual”, com Mayara Sanchez (8 vagas)

12h – Inscrição para Rodada de Negócios (online, via Instagram do Motins – 12 vagas)

14h – Painel “A técnica é delas: A base feminina na Produção” (45 lugares)

15h – Rodada de Negócios (12 vagas)

15h – Oficina “Escrita de Projetos Culturais”, com Gláfira (8 vagas)

15h – Palestra “Libras Artísticas – Tradução e Coautoria Poética”, com Bruno Pantoja e Denise Aparício (45 lugares)

16h – Palestra “Visualidades Periféricas do Norte”, com Éder Oliveira (45 lugares)

16h30 – Oficina “Laboratório de Criação e Projeção Mapeada”, com Kauê Bentes (15 vagas)

17h – Palestra “Gerenciamento de Artistas: Os Bastidores da Construção de uma Carreira”, com Marina Deeh (45 lugares)