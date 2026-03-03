Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Motins começa quarta-feira (04/03) e promove rodas de negócios e oficinas gratuitas, em Belém

Evento reúne profissionais e iniciantes entre o dias 4 e 7 de março com qualificação e articulação de mercado

O Liberal
fonte

Ao longo dos quatro dias, o público poderá participar de atividades sobre produção musical periférica, comunicação popular e muito mais (Divulgação)

Qualificação profissional, troca de experiências e construção coletiva de conhecimento marcam a terceira edição do Motins – Encontro Pan-Amazônico de Música e Cultura Periférica, que será realizada de quarta-feira (4) até sábado (7), na Casa Dourada, no bairro da Cidade Velha, em Belém. O evento é gratuito e aberto ao público.

 Realizado pelo Instituto Psica, reúne artistas, produtores, pesquisadores e agentes culturais da região amazônica em uma programação diversa com oficinas práticas, painéis temáticos, palestras e rodada de negócios.

Para participar das oficinas e da rodada de negócios, é necessário realizar inscrição no local do evento. As demais atividades têm entrada livre.

Confira a programação completa:

  • Quarta-feira (04):

18h – Painel “A Volta da Dourada, O Fim e o Início de Um Novo Ciclo” (capacidade: 45 pessoas)
19h30 – Abertura da exposição “Transbordária: nenhuma de nós cabe na margem” + discotecagem

  • Quinta-feira (05):

10h – Oficina “Abertura de Letras – Saberes Amazônicos”, com Joeldem Santos (10 vagas)
12h – Inscrição para Rodada de Negócios (online, via Instagram do Motins – 12 vagas)
14h – Oficina “Abertura de Letras – Saberes Amazônicos”, com Joeldem Santos (10 vagas)
14h30 – Oficina “Como começar meu podcast?”, com Matheus Leão e Lucas Silva (8 vagas)
15h – Palestra “Produção musical na periferia – Como o tecnobrega revolucionou a indústria fonográfica na Amazônia”, com Beto Metralha (45 lugares)
15h – Rodada de Negócios (12 vagas)
16h – Palestra “A Música Como Ferramenta Antirracista”, com Brena Correa e Ariran Albuquerque (45 lugares)
17h – Palestra “Imaginário Caribenho na Formação da Música Periférica Paraense: O Surgimento da Lambada, Guitarrada e Brega”, com Eduardo Barbosa (45 lugares)

  • Sexta-feira (06):

10h – Oficina de Breaking, com Leony Pinheiro (20 vagas)
12h – Inscrição para Rodada de Negócios (online, via Instagram do Motins – 12 vagas)
14h30 – Painel “Sotaques do Carimbó”, com integrantes do podcast Curimba, Meu Filho! (45 lugares)

15h – Rodada de Negócios (12 vagas)
16h – Palestra “Quando a música do Rio Guajará atravessou o Oceano Atlântico”, com Nazaré Pereira (45 lugares)
16h – Oficina “Tendências de mercado no show business: Fluxo de trabalho integrado entre controle DMX e visualização 3D para shows”, com Kleber Martins (8 vagas)
17h – Palestra “Comunicação Popular e a Luta pela Preservação dos Territórios”, com Thiago Maiandeua e Vanuza Cardoso (45 lugares)

  • Sábado (07):

10h – Oficina “Vivência Batucada Coletiva”, com Kleber Benigno (15 vagas)
10h – Oficina “Nzinga: Mulheres Tocadoras de Axé”, com Brena Correa (15 vagas)
10h – Oficina “Introdução ao Audiovisual”, com Mayara Sanchez (8 vagas)
12h – Inscrição para Rodada de Negócios (online, via Instagram do Motins – 12 vagas)
14h – Painel “A técnica é delas: A base feminina na Produção” (45 lugares)
15h – Rodada de Negócios (12 vagas)
15h – Oficina “Escrita de Projetos Culturais”, com Gláfira (8 vagas)
15h – Palestra “Libras Artísticas – Tradução e Coautoria Poética”, com Bruno Pantoja e Denise Aparício (45 lugares)
16h – Palestra “Visualidades Periféricas do Norte”, com Éder Oliveira (45 lugares)
16h30 – Oficina “Laboratório de Criação e Projeção Mapeada”, com Kauê Bentes (15 vagas)
17h – Palestra “Gerenciamento de Artistas: Os Bastidores da Construção de uma Carreira”, com Marina Deeh (45 lugares)

 

