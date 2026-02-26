Aposta Psica divulga 18 artistas da Amazônia Legal para pocket shows gratuitos, em Belém

A oportunidade de vitrine para a nova cena musical amazônica já tem data para acontecer e, em breve, o público de Belém poderá conhecer alguns desses potenciais. O Aposta Psica, seletiva do Festival Psica, divulgou na última quinta-feira (26) os nomes dos 18 artistas e bandas residentes nos estados da Amazônia Legal que irão integrar a programação deste ano. Latinidades, indie rock, brega, pop, carimbó, rap e reggae compõem o panorama de sonoridades presentes na lista divulgada pela curadoria.

Os escolhidos apresentarão pocket shows gratuitos durante o Motins – Encontro Pan-Amazônico de Música e Cultura Periférica, que será realizado de 5 a 7 de março, na Cidade Velha, em Belém.

Durante os showcases, estarão na capital paraense programadores de festivais, curadores, representantes de gravadoras e agentes do mercado musical de diferentes regiões do país. A participação na seletiva pode abrir portas para o próprio festival. Em 2025, por exemplo, o cantor e multiartista indígena Ian Wapichana, de Roraima, integrou o line-up após ter participado da etapa de seleção.

Entre os nomes confirmados está a rapper paraense Bruna BG, de Breves, no Marajó. Ao comentar a seleção, a artista destacou a importância de ocupar o espaço enquanto representante do interior do Pará e da cena nortista. “Poder mostrar meu trabalho nesse movimento que buscar valorizar a música produzida aqui no nosso território, significa reafirmar que o rap nortista tem identidade, potência e narrativa própria”, afirmou.

Rapper Bruna BG (Divulgação)

Para a apresentação no grande dia, BG adiantou que pretende levar ao palco a força que marca sua trajetória. “O público pode esperar aquela intensidade que eu já trago comigo misturando com letras afiadas. Vou ter a oportunidade de mostrar o meu EP ‘O Norte Pulsa’ que lancei em novembro de 2025. Cada música carrega uma história que atravessa a nossa vivência”, disse.

Banda Verene (Neyvicton Trindade)

A banda indie rock Verene, de Belém, também foi selecionada. O grupo lançou em 2025 o primeiro álbum de estúdio, “Por Mais Uma Semana”, e é formado por Dionísio Fares (baixo), Felipe Palha (guitarra/synth), Gabriel Flexa (guitarra/synth/vocal) e Giovanni Zeit (vocal).

“É incrível ter a chance de mostrar nosso trabalho em um palco organizado por um dos maiores festivais de música do norte do Brasil, e em especial exatamente por ser uma banda independente que acabou de lançar seu primeiro álbum de estúdio sem patrocínio, comemorou Felipe Palha.

Gabriel Flexa destacou que será uma oportunidade de mostrar para o público as canções do novo disco. “A gente está muito feliz por essa oportunidade de poder mostrar nosso som e nossa mensagem para uma galera nova. É um momento mágico”, afirmou o guitarrista.

Já o vocalista Giovanni Zeit detalhou o que o público pode esperar do pocket show: “Podem esperar uma apresentação que traduza toda a energia e sensibilidade da Verene: um show visceral, intimista, dançante e cheio de sentimento, que conversa tanto com nossas experiências pessoais quanto com as inquietações de quem vive o cotidiano moderno”.

Segundo ele, a oportunidade de estar no palco será usada como um espaço de formação e troca. “Vamos aproveitar para mostrar nossa música com autenticidade, dialogar com outras cenas e ampliar nossa rede de contatos, com o objetivo de fortalecer a carreira da banda e levar nossa voz para além da nossa cidade, representando a potência criativa da música amazônica”, complementou.

Os Renascentistas (Divulgação)

Também foram selecionados os Os Renascentistas, de Barcarena. A banda de rock alternativa é formada por Sophia Quasar (guitarra, voz, percussão e teclado), Jucca Braga (voz e percussão), Ian Castro (baixo, voz e teclado), Derick Fredhelm (guitarra, percussão e voz) e Isaac Passos (bateria e voz).

Segundo o integrante Jucca Braga, a seleção simboliza a trajetória independente do grupo. “Tentando viver da arte em que acreditam, sendo esta conquista uma amálgama de nossos esforços, anos dedicados ao nosso trabalho e o pleno exercício de nossa criatividade como artistas”, afirmou.

Sobre o show, ele adiantou: “Nossos shows são performances musicais/cênicas de forma visceral e atmosférica. O público pode esperar músicas autorais, improvisações, experimentalismo e quebras de lógica na execução tradicional de uma apresentação”.

A lista completa inclui ainda Margot Inajosa (Macapá/AP), Luli Braga (Manaus/AM), Pantera Black (São Luís/MA), Levi James (São Luís/MA), Walder Wolf (Cametá/PA), Mestra Jesus (Joanes/Salvaterra/PA), André Negro (Marabá/PA), MOiSEE (Ananindeua/PA), Mila Costa (Ananindeua/PA), Miriti (Belém/PA), Bruno Benitez (Belém/PA), Matemba (Belém/PA), AfroTonni (Belém/PA), Tamboiara (Belém/PA) e Jorginho Gomez – O Boto do Pará (Belém/PA).