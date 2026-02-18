Capa Jornal Amazônia
Aposta Psica encerra inscrições nesta quarta-feira (18); saiba como participar

Edital seleciona 18 artistas da Amazônia Legal para showcases em Belém

Hannah Franco
fonte

Seletiva do Festival Psica busca novos talentos da música amazônica. (Tuyuka Lara)

Encerram nesta quarta-feira (18) as inscrições para o Aposta Psica, seletiva do Festival Psica que busca novos talentos da música produzida na Amazônia brasileira. O edital foi lançado na última semana e selecionará 18 artistas e bandas residentes nos estados da Amazônia Legal.

Os escolhidos irão apresentar pocket shows durante o Motins – Encontro Pan-Amazônico de Música e Cultura Periférica, que acontece de 5 a 7 de março, na Cidade Velha, em Belém. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online até o fim do dia. O resultado será divulgado em 23 de fevereiro.

Quem pode participar

Podem se inscrever artistas e bandas residentes nos nove estados da Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

O edital prevê ações afirmativas: 50% das vagas serão destinadas a artistas ou bandas compostas majoritariamente por pessoas negras e 50% por mulheres. Também há reserva de vagas para artistas indígenas, pessoas com deficiência e pessoas trans. A distribuição regional contempla estados fora do Pará e municípios paraenses além da Região Metropolitana de Belém.

Vitrine para a nova cena amazônica

O Aposta Psica funciona como uma vitrine estratégica da nova cena musical amazônica. Durante os showcases, estarão em Belém programadores de festivais, curadores, representantes de gravadoras e agentes do mercado musical de diferentes regiões do país.

A participação na seletiva pode abrir portas para o próprio Festival Psica. Em 2025, por exemplo, o cantor e multiartista indígena Ian Wapichana, de Roraima, integrou o line-up do festival após participar da etapa de seleção.

As propostas serão avaliadas por uma curadoria formada por profissionais da música e da cultura da região e de outros estados, com base em critérios como trajetória artística, originalidade, qualidade técnica, inovação, impacto na comunidade amazônida e potencial de projeção nacional.

Serviço

Aposta Psica 2026
Inscrições: até 18 de fevereiro
Resultado: 23 de fevereiro
Apresentações: 5 a 7 de março, durante o Motins, na Cidade Velha, em Belém

Acesse o formulário de inscrição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

.
