Aposta Psica encerra inscrições nesta quarta-feira (18); saiba como participar

Encerram nesta quarta-feira (18) as inscrições para o Aposta Psica, seletiva do Festival Psica que busca novos talentos da música produzida na Amazônia brasileira. O edital foi lançado na última semana e selecionará 18 artistas e bandas residentes nos estados da Amazônia Legal.

Os escolhidos irão apresentar pocket shows durante o Motins – Encontro Pan-Amazônico de Música e Cultura Periférica, que acontece de 5 a 7 de março, na Cidade Velha, em Belém. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online até o fim do dia. O resultado será divulgado em 23 de fevereiro.

Quem pode participar

Podem se inscrever artistas e bandas residentes nos nove estados da Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

O edital prevê ações afirmativas: 50% das vagas serão destinadas a artistas ou bandas compostas majoritariamente por pessoas negras e 50% por mulheres. Também há reserva de vagas para artistas indígenas, pessoas com deficiência e pessoas trans. A distribuição regional contempla estados fora do Pará e municípios paraenses além da Região Metropolitana de Belém.

Vitrine para a nova cena amazônica

O Aposta Psica funciona como uma vitrine estratégica da nova cena musical amazônica. Durante os showcases, estarão em Belém programadores de festivais, curadores, representantes de gravadoras e agentes do mercado musical de diferentes regiões do país.

A participação na seletiva pode abrir portas para o próprio Festival Psica. Em 2025, por exemplo, o cantor e multiartista indígena Ian Wapichana, de Roraima, integrou o line-up do festival após participar da etapa de seleção.

As propostas serão avaliadas por uma curadoria formada por profissionais da música e da cultura da região e de outros estados, com base em critérios como trajetória artística, originalidade, qualidade técnica, inovação, impacto na comunidade amazônida e potencial de projeção nacional.

Serviço

Aposta Psica 2026

Inscrições: até 18 de fevereiro

Resultado: 23 de fevereiro

Apresentações: 5 a 7 de março, durante o Motins, na Cidade Velha, em Belém

Acesse o formulário de inscrição.