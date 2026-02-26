BBB 26: Prova do Líder começa mais cedo e sete participantes avançam à final; veja quem
A fase final da prova acontecerá ao vivo na noite desta quinta-feira (26)
A Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 começou mais cedo nesta quinta-feira (26), ainda no período da tarde, e foi dividida em duas etapas. A dinâmica vai definir o novo líder da semana, com a fase final será realizada ao vivo durante a edição do programa, após a novela "Três Graças", da TV Globo. Entenda:
Na primeira etapa, os participantes receberam três bolinhas cada e precisaram arremessá-las em direção a um alvo giratório com diferentes pontuações. Antes dos duelos, uma dinâmica extra concedeu a um dos competidores a possibilidade de ganhar uma bolinha adicional. Em cada confronto direto, avançava quem somasse a maior pontuação.
Quem vai participar da Prova do Líder da semana?
Garantiram vaga na etapa decisiva Solange Couto, Samira, Milena, Breno, Babu Santana, Jonas e Leandro Boneco.
