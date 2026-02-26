Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Paredão falso no BBB 26: Tadeu Schmidt explica quando vai ser e como vai funcionar; confira!

Alguns ex-BBBs são lembrados até hoje pelas suas participações na dinâmica, como a própria Ana Paula Renault com o bordão "olha ela" no BBB 16

Victoria Rodrigues
fonte

O paredão falso será formado neste domingo (1), durante o programa ao vivo. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Um dos momentos mais aguardados por aqueles que são fãs do Big Brother Brasil 26 é a formação do paredão falso, que nesta edição, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que começará a ser realizada na noite deste domingo (1º), durante a votação da casa. A dinâmica tradicional do reality concede o direito a um participante de "sair do programa" e retornar ao jogo para a surpresa de seus adversários.

Ao longo da história dos Big Brothers, alguns participantes tiveram a chance de serem lembrados até hoje pelas suas participações no paredão falso, como por exemplo: Gleici Damasceno, no BBB 18, com a frase "Vocês não sabem o prazer que é estar de volta"; a atriz Carla Diaz, no BBB 21, que apareceu no quintal da casa disfarçada de Dummy, e a própria jornalista Ana Paula Renault com o famoso bordão "Olha ela", no BBB 16.

VEJA MAIS

image BBB 26: Solange diz que Deus não deu filhos a Ana Paula pois ela 'não teria capacidade de amar'
Equipe da sister se pronunciou nas redes sociais nesta quinta-feira (16)

image Plano de provocar a expulsão de Ana Paula e Milena do BBB 26 contraria regras do reality?
Jogo baixo? As atitudes de Babu e Solange Couto estão sendo questionadas pelo público

image Maxiane perdeu apartamento do BBB 26? Entenda as regras para conquistar o prêmio
Durante a temporada, a participante venceu a Prova do Líder em 29 de janeiro

Como vai funcionar o paredão falso do BBB 26?

Durante a dinâmica do paredão falso, a sister ou o brother que for “eliminado” terá o privilégio de observar seus concorrentes e depois retornar, de forma triunfal, à casa mais vigiada do Brasil. Além do retorno para casa, o participante também voltará imunizado, ou seja, os seus rivais e concorrentes dentro do programa não poderão indicá-lo ao próximo paredão, o que garantirá a ele mais sete dias no reality.

No decorrer da semana, outras atividades do BBB já criarão caminhos para a formação do paredão falso, como a prova do líder que será finalizada nesta quinta-feira (26), após a exibição da novela "Três Graças". No dia seguinte, os brothers participarão da "Dinâmica do Exilado", em que os participantes formarão dois grupos e, o que sobrar depois da escolha, será obrigado a morar no jardim da casa até sábado (28).

No final da semana, o paredão será formado pela indicação do exilado da vez, a indicação do líder e a pessoa mais votada da casa. Na mesma noite de decisão, o emparedado exilado terá direito a um contragolpe e três das pessoas que estiverem na berlinda do BBB 26 poderão jogar o Bate e Volta, dinâmica que dá a oportunidade de apenas um deles se salvar do paredão.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bbb 26

paredão falso

dinâmica

participante

voltar para casa
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DINÂMICA DA SEMANA

BBB 26: Prova do Líder começa mais cedo e sete participantes avançam à final; veja quem

A fase final da prova acontecerá ao vivo na noite desta quinta-feira (26)

26.02.26 17h14

ACIDENTE

Humorista Marquito sofre mal súbito e é hospitalizado em São Paulo

Equipe médica optou por coma induzido para realização de exames na região do tórax

26.02.26 16h37

CULTURA

Alceu Valença confirma Belém em nova turnê '80 Girassóis'; ingressos já estão à venda

A apresentação na capital paraense será no Hangar

26.02.26 14h58

CULTURA

Quem vem para o Rock in Rio em 2026? Festival anuncia Foo Fighters; confira line-up até agora

O evento ocorrerá em setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro

26.02.26 14h09

MAIS LIDAS EM CULTURA

INDIGNAÇÃO

BBB 26: Solange Couto causa revolta após frase sobre estupro durante discussão com Samira

Ana Paula que é "desumana"? A frase infeliz rapidamente viralizou. Alguns internautas pediram até a expulsão de Solange por causa do que foi dito.

25.02.26 16h34

BBB

BBB 26: Solange Couto será expulsa após fala sobre Samira? Saiba o que dizem as regras oficiais

Até o momento, a TV Globo não anunciou qualquer punição oficial relacionada ao caso

26.02.26 9h19

CULTURA

VÍDEO: Ivete Sangalo recebe alta após internação e desmaio repentino

A cantora relatou, em redes sociais, que estava desidratada, fator que pode ter contribuído para o desmaio

26.02.26 11h22

VAI ROLAR?

VÍDEO: Marciele rejeita Jonas e flerta com sister em festa do BBB 26

Durante Festa do Líder, paraense insinuou beijo em Jordana; dupla já virou “Jorciele” nas redes sociais

26.02.26 10h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda