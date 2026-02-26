Paredão falso no BBB 26: Tadeu Schmidt explica quando vai ser e como vai funcionar; confira!

Um dos momentos mais aguardados por aqueles que são fãs do Big Brother Brasil 26 é a formação do paredão falso, que nesta edição, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que começará a ser realizada na noite deste domingo (1º), durante a votação da casa. A dinâmica tradicional do reality concede o direito a um participante de "sair do programa" e retornar ao jogo para a surpresa de seus adversários.

Ao longo da história dos Big Brothers, alguns participantes tiveram a chance de serem lembrados até hoje pelas suas participações no paredão falso, como por exemplo: Gleici Damasceno, no BBB 18, com a frase "Vocês não sabem o prazer que é estar de volta"; a atriz Carla Diaz, no BBB 21, que apareceu no quintal da casa disfarçada de Dummy, e a própria jornalista Ana Paula Renault com o famoso bordão "Olha ela", no BBB 16.

VEJA MAIS



Como vai funcionar o paredão falso do BBB 26?

Durante a dinâmica do paredão falso, a sister ou o brother que for “eliminado” terá o privilégio de observar seus concorrentes e depois retornar, de forma triunfal, à casa mais vigiada do Brasil. Além do retorno para casa, o participante também voltará imunizado, ou seja, os seus rivais e concorrentes dentro do programa não poderão indicá-lo ao próximo paredão, o que garantirá a ele mais sete dias no reality.

No decorrer da semana, outras atividades do BBB já criarão caminhos para a formação do paredão falso, como a prova do líder que será finalizada nesta quinta-feira (26), após a exibição da novela "Três Graças". No dia seguinte, os brothers participarão da "Dinâmica do Exilado", em que os participantes formarão dois grupos e, o que sobrar depois da escolha, será obrigado a morar no jardim da casa até sábado (28).

No final da semana, o paredão será formado pela indicação do exilado da vez, a indicação do líder e a pessoa mais votada da casa. Na mesma noite de decisão, o emparedado exilado terá direito a um contragolpe e três das pessoas que estiverem na berlinda do BBB 26 poderão jogar o Bate e Volta, dinâmica que dá a oportunidade de apenas um deles se salvar do paredão.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)