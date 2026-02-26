Plano de provocar a expulsão de Ana Paula e Milena do BBB 26 contraria regras do reality?

O Big Brother Brasil 26 continua rendendo polêmica nas redes sociais. Após o veterano Babu Santana propor um "plano de contenção" contra Ana Paula Renault e Milena, fãs da dupla se revoltaram e acusaram o ex-BBB de estar planejando provocar a expulsão das duas do programa.

No final da tarde dessa quarta-feira, 24, Babu se aproximou de seus antigos rivais - Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach, Jordana e Marciele - e comentou estar cansado da postura de suas antigas aliadas. "Quero propor uma coisa para todo mundo aqui. Ana Paula e Milena já deu, né?", comentou o ator enquanto entrava no Quarto Sonho de Voar.

A paraense Marciele, considerada "planta" e "apagada" pelas edições do próprio BBB e pelo público, foi a primeira a concordar. Em seguida, os antigos rivais concordaram com Babu e o veterano explicou que seu plano é que todos ignorem as provocações de Ana Paula e Milena. Ao isolá-las do resto da casa, o ator acredita que pode enfraquecer o jogo de ambas. Cowboy e Jordana, no entanto, mencionaram ser difícil não responder às provocações da dupla.

Babu, então, pontuou o que deveria ser feito caso a provocação começasse a afetá-los: "A estratégia é vir para debaixo do edredom e se cobrir. Se encostar, já teve gente que foi expulsa por agressão", comentou o veterano. Ele estava se referindo à expulsão da cantora Wanessa Camargo do BBB 24, que se despediu do programa ao atingir Davi Brito enquanto ele estava dormindo na cama.

Nas redes sociais, fãs de Ana Paula e Milena passaram a acusar Babu de planejar a expulsão da dupla. Além de marcar o perfil da Rede Globo e de patrocinadores do programa em postagens, os fãs das duas colocaram a frase "Babu expulso" entre os assuntos mais comentados do X, o antigo Twitter.

Os fãs de Babu Santana, no entanto, rebatem a acusação e afirmam que o veterano não quer provocar a expulsão de Ana Paula e Milena, mas sim neutralizá-las no jogo. O plano de se isolar no edredom, então, seria um cenário limite e serve mais como proteção contra as provocações do que como uma armadilha.

O plano de Babu Santana contraria regras do reality show?

As regras do Big Brother Brasil são guardadas a sete chaves pela Rede Globo, mas ex-participantes já revelaram que instigar alguém a ser expulso pode render a expulsão do provocador.

O nível da instigação necessário para que alguém seja expulso, no entanto, não é claro. Conjecturar sobre uma possível expulsão de um participante, como Babu e o Quarto Sonho de Voar fizeram, também não parece ser contra as regras do programa.

A atual temporada do reality show já bateu o recorde de expulsões da atração - Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson Capetinha saíram do BBB 26 após agredirem outros participantes. Pedro Henrique, que desistiu da edição após assediar Jordana, também é tratado como expulso pela Rede Globo.