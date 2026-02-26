Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Plano de provocar a expulsão de Ana Paula e Milena do BBB 26 contraria regras do reality?

Jogo baixo? As atitudes de Babu e Solange Couto estão sendo questionadas pelo público

Estadão Conteúdo

O Big Brother Brasil 26 continua rendendo polêmica nas redes sociais. Após o veterano Babu Santana propor um "plano de contenção" contra Ana Paula Renault e Milena, fãs da dupla se revoltaram e acusaram o ex-BBB de estar planejando provocar a expulsão das duas do programa.

No final da tarde dessa quarta-feira, 24, Babu se aproximou de seus antigos rivais - Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach, Jordana e Marciele - e comentou estar cansado da postura de suas antigas aliadas. "Quero propor uma coisa para todo mundo aqui. Ana Paula e Milena já deu, né?", comentou o ator enquanto entrava no Quarto Sonho de Voar.

A paraense Marciele, considerada "planta" e "apagada" pelas edições do próprio BBB e pelo público, foi a primeira a concordar. Em seguida, os antigos rivais concordaram com Babu e o veterano explicou que seu plano é que todos ignorem as provocações de Ana Paula e Milena. Ao isolá-las do resto da casa, o ator acredita que pode enfraquecer o jogo de ambas. Cowboy e Jordana, no entanto, mencionaram ser difícil não responder às provocações da dupla.

VEJA MAIS

image BBB 26: Solange Couto causa revolta após frase sobre estupro durante discussão com Samira
Ana Paula que é "desumana"? A frase infeliz rapidamente viralizou. Alguns internautas pediram até a expulsão de Solange por causa do que foi dito.

image Maxiane perdeu apartamento do BBB 26? Entenda as regras para conquistar o prêmio
Durante a temporada, a participante venceu a Prova do Líder em 29 de janeiro

image BBB 26: Solange faz comentário transfóbico e gera nova polêmica
Nos últimos dias, alguns dos participantes do BBB passaram a destilar frases repletas de preconceitos, causando reações no público.

Babu, então, pontuou o que deveria ser feito caso a provocação começasse a afetá-los: "A estratégia é vir para debaixo do edredom e se cobrir. Se encostar, já teve gente que foi expulsa por agressão", comentou o veterano. Ele estava se referindo à expulsão da cantora Wanessa Camargo do BBB 24, que se despediu do programa ao atingir Davi Brito enquanto ele estava dormindo na cama.

Nas redes sociais, fãs de Ana Paula e Milena passaram a acusar Babu de planejar a expulsão da dupla. Além de marcar o perfil da Rede Globo e de patrocinadores do programa em postagens, os fãs das duas colocaram a frase "Babu expulso" entre os assuntos mais comentados do X, o antigo Twitter.

Os fãs de Babu Santana, no entanto, rebatem a acusação e afirmam que o veterano não quer provocar a expulsão de Ana Paula e Milena, mas sim neutralizá-las no jogo. O plano de se isolar no edredom, então, seria um cenário limite e serve mais como proteção contra as provocações do que como uma armadilha.

O plano de Babu Santana contraria regras do reality show?

As regras do Big Brother Brasil são guardadas a sete chaves pela Rede Globo, mas ex-participantes já revelaram que instigar alguém a ser expulso pode render a expulsão do provocador.

O nível da instigação necessário para que alguém seja expulso, no entanto, não é claro. Conjecturar sobre uma possível expulsão de um participante, como Babu e o Quarto Sonho de Voar fizeram, também não parece ser contra as regras do programa.

A atual temporada do reality show já bateu o recorde de expulsões da atração - Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson Capetinha saíram do BBB 26 após agredirem outros participantes. Pedro Henrique, que desistiu da edição após assediar Jordana, também é tratado como expulso pela Rede Globo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

PLANO

BABU SANTANA

EXPULSÃO

ANA PAULA

MILENA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

VÍDEO: Ivete Sangalo recebe alta após internação e desmaio repentino

A cantora relatou, em redes sociais, que estava desidratada, fator que pode ter contribuído para o desmaio

26.02.26 11h22

DIA DO COMEDIANTE

Personagens, memes e muito ‘égua’: o humor paraense feito por mulheres cresce nas redes

Jai Alves e Égua Manu transformam cotidiano, regionalidade e vivências pessoais em conteúdo que ultrapassam as telas

26.02.26 8h00

CELEBRIDADES

Marido de Gretchen realiza procedimento no nariz e mostra 'antes e depois': veja

O saxofonista paraense utilizou ácido hialurônico e técnica de fios de tração

25.02.26 18h05

FAMOSOS

Marina Ruy Barbosa posa de topless em 'publi' na web; veja

A artista destacou rotina de cuidados no pós-Carnaval em um post na web

25.02.26 17h47

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB

BBB 26: Solange Couto será expulsa após fala sobre Samira? Saiba o que dizem as regras oficiais

Até o momento, a TV Globo não anunciou qualquer punição oficial relacionada ao caso

26.02.26 9h19

INDIGNAÇÃO

BBB 26: Solange Couto causa revolta após frase sobre estupro durante discussão com Samira

Ana Paula que é "desumana"? A frase infeliz rapidamente viralizou. Alguns internautas pediram até a expulsão de Solange por causa do que foi dito.

25.02.26 16h34

CULTURA

VÍDEO: Ivete Sangalo recebe alta após internação e desmaio repentino

A cantora relatou, em redes sociais, que estava desidratada, fator que pode ter contribuído para o desmaio

26.02.26 11h22

VAI ROLAR?

VÍDEO: Marciele rejeita Jonas e flerta com sister em festa do BBB 26

Durante Festa do Líder, paraense insinuou beijo em Jordana; dupla já virou “Jorciele” nas redes sociais

26.02.26 10h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda