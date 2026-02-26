Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: Marciele rejeita Jonas e flerta com sister em festa do BBB 26

Durante Festa do Líder, paraense insinuou beijo em Jordana; dupla já virou “Jorciele” nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

BBB 26: Marciele rejeita Jonas e flerta com sister na festa; saiba quem (Reprodução/Globoplay)

A madrugada desta quinta-feira (26) foi marcada por flertes e provocações no BBB 26. Durante a Festa do Líder de Jonas, a paraense Marciele chamou atenção ao rejeitar uma investida do brother e insinuar um beijo em outra participante da casa.

Ao som de “Calm Down”, de Rema, Jordana fez uma performance em frente a Marciele na pista de dança. A cunhã assistiu à cena e reagiu: “Olha que eu te beijo...”. Pouco depois, Jordana respondeu: “Olha que eu quero”. As duas riram, continuaram dançando e seguiram trocando provocações.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Marciele ensina 'rock doido' e fala da cultura do Pará no BBB 26
A paraense apresentou ritmo nortista e explicou expressão 'caqueado' durante conversa com Jordana

image Eliminada do BBB26, Maxiane assiste aos vídeos de Marciele com Jonas Sulzbach e dispara: 'chateada'
A ex-sister aproveitou para dizer que não 'pega os boys das amigas'

Ainda durante a festa, as sisters chegaram a trocar um selinho e Jonas tentou se aproximar de Marciele e fez um biquinho em direção à sister. A dançarina, no entanto, colocou a taça de bebida na frente da boca do líder, evitando o beijo.

Não é a primeira vez que a dupla chama atenção nas festas do BBB 26. Em outras ocasiões, as duas já haviam dançado juntas, trocado provocações e também selinhos, o que rendeu comentários nas redes sociais.

A aproximação constante fez surgir entre o público o apelido “Jorciele”, junção dos nomes de Jordana e Marciele. Parte dos fãs do programa tem demonstrado torcida pelo primeiro beijo oficial entre as sisters dentro da casa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Marciele Albuquerque

Jordana

Jonas Sulzbach

BBB 26
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DINÂMICA DA SEMANA

BBB 26: Prova do Líder começa mais cedo e sete participantes avançam à final; veja quem

A fase final da prova acontecerá ao vivo na noite desta quinta-feira (26)

26.02.26 17h14

ACIDENTE

Humorista Marquito sofre mal súbito e é hospitalizado em São Paulo

Equipe médica optou por coma induzido para realização de exames na região do tórax

26.02.26 16h37

CULTURA

Alceu Valença confirma Belém em nova turnê '80 Girassóis'; ingressos já estão à venda

A apresentação na capital paraense será no Hangar

26.02.26 14h58

CULTURA

Quem vem para o Rock in Rio em 2026? Festival anuncia Foo Fighters; confira line-up até agora

O evento ocorrerá em setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro

26.02.26 14h09

MAIS LIDAS EM CULTURA

INDIGNAÇÃO

BBB 26: Solange Couto causa revolta após frase sobre estupro durante discussão com Samira

Ana Paula que é "desumana"? A frase infeliz rapidamente viralizou. Alguns internautas pediram até a expulsão de Solange por causa do que foi dito.

25.02.26 16h34

BBB

BBB 26: Solange Couto será expulsa após fala sobre Samira? Saiba o que dizem as regras oficiais

Até o momento, a TV Globo não anunciou qualquer punição oficial relacionada ao caso

26.02.26 9h19

CULTURA

VÍDEO: Ivete Sangalo recebe alta após internação e desmaio repentino

A cantora relatou, em redes sociais, que estava desidratada, fator que pode ter contribuído para o desmaio

26.02.26 11h22

VAI ROLAR?

VÍDEO: Marciele rejeita Jonas e flerta com sister em festa do BBB 26

Durante Festa do Líder, paraense insinuou beijo em Jordana; dupla já virou “Jorciele” nas redes sociais

26.02.26 10h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda