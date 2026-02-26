VÍDEO: Marciele rejeita Jonas e flerta com sister em festa do BBB 26
Durante Festa do Líder, paraense insinuou beijo em Jordana; dupla já virou “Jorciele” nas redes sociais
A madrugada desta quinta-feira (26) foi marcada por flertes e provocações no BBB 26. Durante a Festa do Líder de Jonas, a paraense Marciele chamou atenção ao rejeitar uma investida do brother e insinuar um beijo em outra participante da casa.
Ao som de “Calm Down”, de Rema, Jordana fez uma performance em frente a Marciele na pista de dança. A cunhã assistiu à cena e reagiu: “Olha que eu te beijo...”. Pouco depois, Jordana respondeu: “Olha que eu quero”. As duas riram, continuaram dançando e seguiram trocando provocações.
Ainda durante a festa, as sisters chegaram a trocar um selinho e Jonas tentou se aproximar de Marciele e fez um biquinho em direção à sister. A dançarina, no entanto, colocou a taça de bebida na frente da boca do líder, evitando o beijo.
Não é a primeira vez que a dupla chama atenção nas festas do BBB 26. Em outras ocasiões, as duas já haviam dançado juntas, trocado provocações e também selinhos, o que rendeu comentários nas redes sociais.
A aproximação constante fez surgir entre o público o apelido “Jorciele”, junção dos nomes de Jordana e Marciele. Parte dos fãs do programa tem demonstrado torcida pelo primeiro beijo oficial entre as sisters dentro da casa.
