Artistas paraenses unidos em Juntos Pelo Nazaco para arrecadar fundos em prol de tratamento de saúde

O concerto beneficente Juntos Pelo Nazaco ocorre no dia 11 de março de 2026, às 20h, no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém. A mobilização, organizada por músicos e coletivos, tem como finalidade a arrecadação de recursos para o percussionista Nazaco, que se encontra internado no Hospital Barros Barreto há sessenta dias. O montante obtido por meio da bilheteria e de doações será destinado ao custeio de despesas médicas e cuidados pessoais durante o período de hospitalização e recuperação do artista.

A produção do evento é de Simone Almeida e Carlos "Canhão" Brito Jr., com direção de palco de Márcia Freitas e direção musical de Edgar Matos. O formato da apresentação integra ritmos da percussão amazônica a instrumentos contemporâneos. A base instrumental no palco é formada por Adelbert Carneiro, Márcio Jardim, Kléber Benigno, Davi Amorim e Edgar Matos.

“Estou muito feliz em poder ajudar. Sempre fiz eventos solidários e me esmero ao máximo para que tudo dê certo. Queremos agradecer a todos os artistas que farão parte desse evento e a todos que gostariam de participar, mas não foi possível. Porém, provavelmente faremos um próximo, e esses artistas terão a oportunidade de demonstrar todo o amor e solidariedade ao nosso Nazaco com seus dons. E ao público que comparecer, pois, sem ele, não alcançaremos o objetivo de ajudarmos financeiramente o Nazaco”, disse Simone Almeida.

A produção do show é dela ao lado de Carlos "Canhão". Simone destaca que Nazaco faz parte da sua trajetória como artista, quando ela gravou seu primeiro CD juntamente com o Trio Manari.

“Vou participar também cantando ‘Meu grande amor’. Para o Nazaco será maravilhoso, e uma bela lembrança de um CD do qual ele participou tocando”, antecipa.

Carlos "Canhão" Brito Jr. destaca a importância do artista para a música e a necessidade de união da classe nesse momento: “Eu sou músico percussionista, produtor do Trio Manari e amigo pessoal do Nazaco há muitos anos. Ele é uma referência na percussão amazônica, atuando desde os 9 anos de idade em grupos parafolclóricos e como membro fundador do Trio Manari. Juntos, demos visibilidade aos ritmos e tambores da Amazônia mundo afora, um divisor de águas na música brasileira. Neste momento delicado pelo qual ele está passando, a cantora Simone Almeida e eu nos juntamos na produção deste show, que reúne artistas com quem o Nazaco tocou e gravou ao longo de sua carreira. Neste espetáculo, tocarei com o grupo Veropasessions a música ‘Caboclo Urbano’, que o Nazaco gravou com eles”.

O corpo de convidados inclui Nilson Chaves, Simone Almeida, Olivar Barreto, Andrea Pinheiro, Arthur Espíndola, Alba Mariah e Mariza Black. Também participam os grupos Veropasessions, Raízes Latinas, Fruta Quente e Warilow. A condução da noite fica a cargo de Yeyé Porto. O evento conta com o apoio institucional da Fundação Cultural do Estado do Pará e do Governo do Pará, além da colaboração da iniciativa Amorosa.

“Fazer parte desse momento de solidariedade com o nosso parceiro querido, um grande músico, o Nazaco, é importantíssimo. Todos nós estamos envolvidos, incumbidos de participar desse momento. O Nazaco tem uma importância muito grande no cenário musical, não só do Pará, mas do Brasil todo. Na apresentação haverá vários artistas, cada um vai cantar duas ou três. Eu vou fazer a minha parte cantando músicas já conhecidas; já que é um momento de reflexão, mas para mim é um momento de relaxamento, de poder contribuir com este momento do nosso querido Nazaco”, explica Nilson Chaves.

Os ingressos estão disponíveis para venda na plataforma Sympla. Para contribuições diretas, o perfil @triomanari disponibiliza chaves de transferência via PIX aos interessados.

Agende-se

Data: quarta, 11

Hora: 20h

Local: Teatro Margarida Schivasappa, no Centur – Av. Gentil Bitencourt, 650 - Batista Campos, Belém - PA