Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Artistas paraenses unidos em Juntos Pelo Nazaco para arrecadar fundos em prol de tratamento de saúde

A mobilização coletiva acontece no dia 11 de março com apresentações de bandas e solistas que integram a cena cultural do Pará para suprir necessidades médicas do percussionista

Bruna Dias Merabet
fonte

Mobilização coletiva Juntos Pelo Nazaco une grandes nomes da música no palco do Schivasappa (Divulgação/Cláudio Ferreira)

O concerto beneficente Juntos Pelo Nazaco ocorre no dia 11 de março de 2026, às 20h, no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém. A mobilização, organizada por músicos e coletivos, tem como finalidade a arrecadação de recursos para o percussionista Nazaco, que se encontra internado no Hospital Barros Barreto há sessenta dias. O montante obtido por meio da bilheteria e de doações será destinado ao custeio de despesas médicas e cuidados pessoais durante o período de hospitalização e recuperação do artista.

A produção do evento é de Simone Almeida e Carlos "Canhão" Brito Jr., com direção de palco de Márcia Freitas e direção musical de Edgar Matos. O formato da apresentação integra ritmos da percussão amazônica a instrumentos contemporâneos. A base instrumental no palco é formada por Adelbert Carneiro, Márcio Jardim, Kléber Benigno, Davi Amorim e Edgar Matos.

“Estou muito feliz em poder ajudar. Sempre fiz eventos solidários e me esmero ao máximo para que tudo dê certo. Queremos agradecer a todos os artistas que farão parte desse evento e a todos que gostariam de participar, mas não foi possível. Porém, provavelmente faremos um próximo, e esses artistas terão a oportunidade de demonstrar todo o amor e solidariedade ao nosso Nazaco com seus dons. E ao público que comparecer, pois, sem ele, não alcançaremos o objetivo de ajudarmos financeiramente o Nazaco”, disse Simone Almeida.

A produção do show é dela ao lado de Carlos "Canhão". Simone destaca que Nazaco faz parte da sua trajetória como artista, quando ela gravou seu primeiro CD juntamente com o Trio Manari.

“Vou participar também cantando ‘Meu grande amor’. Para o Nazaco será maravilhoso, e uma bela lembrança de um CD do qual ele participou tocando”, antecipa.

Carlos "Canhão" Brito Jr. destaca a importância do artista para a música e a necessidade de união da classe nesse momento: “Eu sou músico percussionista, produtor do Trio Manari e amigo pessoal do Nazaco há muitos anos. Ele é uma referência na percussão amazônica, atuando desde os 9 anos de idade em grupos parafolclóricos e como membro fundador do Trio Manari. Juntos, demos visibilidade aos ritmos e tambores da Amazônia mundo afora, um divisor de águas na música brasileira. Neste momento delicado pelo qual ele está passando, a cantora Simone Almeida e eu nos juntamos na produção deste show, que reúne artistas com quem o Nazaco tocou e gravou ao longo de sua carreira. Neste espetáculo, tocarei com o grupo Veropasessions a música ‘Caboclo Urbano’, que o Nazaco gravou com eles”.

VEJA MAIS

image Raízes Latinas faz show com ritmos caribenhos e o swing de Gabriel Dietrich e Nazaco Gomes
Além de Nazaco, o projeto Raízes Latinas traz o multi-instrumentista Gabriel Dietrich, músico e compositor

image Show 'Um Som Para Nazaco' reúne vários artistas paraense em prol da saúde do músico
Nilson Chaves, Alba Mariah, Andrea Pinheiro, Ronaldo Silva, Pedrinho Cavalléro, Nego Nelson e Ziza Padilha estão entre os que irão se apresentar.

image Projeto “Raízes Latinas” lança novo videoclipe com os mestres da guitarrada paraense
O projeto é fruto da amizade do mestre Nazaco Gomes com o produtor paranaense Gabriel Dietrich

O corpo de convidados inclui Nilson Chaves, Simone Almeida, Olivar Barreto, Andrea Pinheiro, Arthur Espíndola, Alba Mariah e Mariza Black. Também participam os grupos Veropasessions, Raízes Latinas, Fruta Quente e Warilow. A condução da noite fica a cargo de Yeyé Porto. O evento conta com o apoio institucional da Fundação Cultural do Estado do Pará e do Governo do Pará, além da colaboração da iniciativa Amorosa.

“Fazer parte desse momento de solidariedade com o nosso parceiro querido, um grande músico, o Nazaco, é importantíssimo. Todos nós estamos envolvidos, incumbidos de participar desse momento. O Nazaco tem uma importância muito grande no cenário musical, não só do Pará, mas do Brasil todo. Na apresentação haverá vários artistas, cada um vai cantar duas ou três. Eu vou fazer a minha parte cantando músicas já conhecidas; já que é um momento de reflexão, mas para mim é um momento de relaxamento, de poder contribuir com este momento do nosso querido Nazaco”, explica Nilson Chaves.

Os ingressos estão disponíveis para venda na plataforma Sympla. Para contribuições diretas, o perfil @triomanari disponibiliza chaves de transferência via PIX aos interessados.

Agende-se

Data: quarta, 11
Hora: 20h
Local: Teatro Margarida Schivasappa, no Centur – Av. Gentil Bitencourt, 650 - Batista Campos, Belém - PA

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Nazaco

Trio Manari
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

LANÇAMENTO

Márcia Rodrigues lança 'Sentimento Profundo' em parceria com Nelsinho Rodrigues

Novo single aposta no bregarocha e celebra o amor positivo; música já está disponível em todas as plataformas digitais

18.02.26 9h52

turnê

Hilary Duff prepara retorno aos palcos internacionais após duas décadas

Além da turnê, Hilary também prepara o lançamento do seu sexto disco, Luck… Or Something, para o dia 20 de fevereiro deste ano.

12.02.26 15h17

famosos

Demi Lovato cancela cinco shows de turnê para preservar a saúde

Artista explicou que a decisão foi tomada após reconhecer que o ritmo de preparação estava acima do que conseguiria sustentar

11.02.26 10h12

espia só!

Quanto Bad Bunny recebeu por show no Super Bowl? O valor é surpreendente!

As reproduções das músicas do cantor porto-riquenho aumentaram em 210% no Spotify global após sua apresentação no Show do Intervalo.

09.02.26 18h08

MAIS LIDAS EM CULTURA

JUSTIÇA

Justin Timberlake entra na justiça para impedir divulgação do vídeo de sua prisão

O cantor foi detido após cometer infrações de trânsito ao sair de um hotel. Segundo o relatório policial, ele apresentava sinais de embriaguez, admitiu o consumo de álcool, mas recusou-se a realizar o teste do bafômetro

03.03.26 10h13

REINCIDENTE

Filho de Cher é preso em flagrante após invadir casa de mulher nos EUA

Elijah Blue Allman arrombou porta, fumou na sala da vítima e causou princípio de incêndio

03.03.26 11h02

CULTURA

Belém conhece de perto as formas da arte de Véio na Caixa Cultural

Duzentas obras do artista visual Cícero Alves dos Santos, natural de Sergipe, abordam a vida no sertão nordestino e alertam para a necessidade de preservação do meio ambiente

03.03.26 8h00

VIRAL

VÍDEO: DJ Méury recria 'trend da Rocinha' no Ver-o-Peso e viraliza na web

Vídeo com imagem de drone no principal ponto turístico de Belém já soma mais de 100 mil visualizações nas redes

03.03.26 10h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda