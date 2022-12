Show 'Um Som Para Nazaco' reúne vários artistas paraense em prol da saúde do músico

Cantores e músicos paraenses realizam um grande encontro no show "Um som pro Nazaco", evento beneficente para auxiliar no tratamento de saúde do percussionista Nazaco Gomes, integrante do Trio Manari e um dos expoentes da percussão amazônica. O artista é portador de diabetes em estágio avançado. Ele passou 16 dias internado no Hospital Dom Zico e segue tratamento em casa com a necessidade de cuidadores e de medicação. O show será na próxima quinta-feira, 8, no Teatro Experimental Waldemar Henrique, às 20h, com ingresso a R$ 30.

Nilson Chaves, Marhco Monteiro, Alba Mariah, Andrea Pinheiro, Pedrinho Cavalléro, Pedrinho Callado, Renato Rosas, Renata Del Pinho, Ronaldo Silva, Floriano, Márcio Farias, João da Hora, Marcelo Sirotheau, Marco Campelo e Gileno Foinquinos são os intérpretes esperados no show.

Além deles, o Trio Manari - com os demais integrantes, Márcio Jardim e Kleber Benigno (Paturi) – comanda o time de instrumentistas de peso que estarão no show: Ziza Padilha, Nego Nelson, Bob Freitas, Kim Freitas, junto com o grupo Raízes Latinas.

Pedrinho Cavalléro se prepara para os sucessos da carreira. “Estamos juntos nesse show para o nosso compadre Nazaco, que é um dos expoentes da percussão, um estudioso, músico da melhor qualidade, sensível e, mais, um ser humano incrível. Nós, artistas, temos que estar juntos sempre nessas horas”, comenta o cantor.

A cantora Alba Mariah também comenta o reconhecimento profissional de Nazaco entre os colegas de profissão: “Nazaco é um amigo e um dos músico mais geniais que nós temos, mundialmente conhecido, respeitadíssimo. Tudo o que estiver ao nosso alcance a gente vai fazer para ajudar”.

O multinstrumentista Ziza Padilha afirma que Nazaco Gomes é músico estimado e amigo querido de muitos artistas paraenses. “Ele faz parte da história da música paraense, tem o toque de mestre, seja solo ou dentro do Trio Manari, que é marca registrada em quase todas as produções nos últimos 25 anos. Estarei lá e vários amigos músicos de mãos dadas em prol do delicado tratamento deste tão aclamado músico e amigo”.

Já o cantor e violonista Márcio Farias confirma que Nazaco é uma referência na música da Amazônia: “É fundamental que a gente possa sempre contribuir com o nosso trabalho artístico para causas desse tipo, não apenas de artistas amigos nossos, mas de todos que precisam. Ajudar o Nazaco, que é um amigo, parceiro, um irmão é uma satisfação. Quero muito tocar em um show com ele novamente quando superar essa questão delicada de saúde”.

A venda de ingressos está acontecendo pelo Pix, assim como a arrecadação de doações de qualquer valor. A chave do Pix é roldinaldo@gmail.com , endereço de e-mail do rodie Reginaldo Santos Conceição, que está cuidando e Nazaco. O comprovante de transferência deve ser enviado para o Whatsapp de Carlos Canhão Brito Júniorr, pelo contato (91) 98531-8816 , informando se o valor é referente ao ingresso ou simplesmente uma doação.

O show tem o apoio os apoios da Fundação Cultural do Pará (FCP), do governo do estado do Pará, e Holofote Virtual Comunicação, Arte e Mídia.

Agende-se:

Show "Um som pro Nazaco"

Dia: Quinta-feira, 8

Hora: 20h

Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique (Av. Presidente Vargas, Praça da República, bairro da Campina)

Ingressos a R$ 30 pelo Pix roldinaldo@gmail.com, por onde também podem ser enviadas doações de qualquer valor.