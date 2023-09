‘Raízes Latinas’ faz show com ritmos caribenhos e o swing de Gabriel Dietrich e Nazaco Gomes

Aos primeiros acordes de uma música do show do projeto Raízes Latinas, dos músicos Gabriel Dietrich e Nazaco Gomes, o público pode perceber de imediato as influências da cultura caribenha na festa. Com as típicas canções dançantes, o clima será o mesmo nesta sexta-feira, 08, no Espaço Cultural Apoena (avenida Duque de Caxias, 450, nos altos), quando o grupo apresenta mais um show, a partir das 21h.

"O repertório é uma seleção de músicas dançantes, que é composto com boa parte do nosso repertório autoral, que conta com guitarradas instrumentais em vários ritmos, sendo algumas de produtos já lançados como videoclipes partes do nosso Ep”, explica Gabriel Dietrich. Ele explica que o show também trará canções com letras e a apresentação de músicas novas: dois carimbós e um reggae. “Eu também toco guitarradas dos mestres e canto versões de cúmbias, lambadas, bregas, carimbós. Trazemos os clássicos do cancioneiro amazônico, paraense e caribenho. Fazemos um apanhado de tudo isso”, completa o guitarrista e baixista.

O processo criativo do grupo, ainda de acordo com Dietrich, ocorre com a criação inicial das melodias, feitas por ele. Em seguida, o percussionista Nazaco Gomes, referência da percussão na Amazônia, cria as levadas que vão caracterizar rtimicamente as músicas. “Nazaco pesquisa a música amazônica e caribenha há mais de quarenta anos. Ele conhece muito a linguagem percussiva, então ele aplica o conhecimento que construiu, faz experimentações e nós vamos montando os arranjos juntos. E nós também escrevemos canções juntos. O reegae que nós vamos estrear, por exemplo, é de composição nossa, em parceria. Essa música ainda não está disponível na internet, nas plataformas de streaming, então será uma exclusiva para quem for ao Espaço Cultural Apoena para assistir a gente, dançar e se divertir”, anuncia.

Gabriel Dietrich, que é natural de Curitiba, relata que de todas as vertentes musicais a música instrumental foi uma das mais presentes em seu processo de compreensão de que seguiria uma carreita como artista da música. “Depois de ficar um tempo afastado da música, sem tocar um instrumento, eu me reconectei com a música instrumental, ainda em Curitiba. Eu escutava muito jazz, funk. E tinha uma banda que tocava esses ritmos na rua, em festas. Mas em 2017 eu tive o meu contato com a guitarrada e me apaixonei, de cara! Desde então tem sido a principal estética dentro das minhas composições. É, sem dúvida, o carro-chefe de tudo que tenho feito”, enfatiza.

Nazaco Gomes é um músico de longa trajetória, sempre associado aos cantores e cantoras do Pará, como Nilson Chaves, Marco André e Fafá de Belém. Seu nome começou a ser mais conhecido a partir dos trabalhos do Trio Manari, formado também por Márcio Jardim e Kleber Benigno, o Paturi. O projeto mergulha na sonoridade para retirar do universo do negro, do índio, do caboclo marajoara e de suas crenças e lendas o material sonoro para a releitura de canções populares.

Ao longo de sua trajetória, o Trio Manari vem se afirmando como referência na música brasileira, no campo da pesquisa e da execução percussiva com características amazônicas, o que lhes rendeu trabalhos e turnês pela Europa.