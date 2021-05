Nazaco Gomes e Gabriel Dietrich lançam o grupo 'Raízes Latinas'

Nesta sexta-feira, 28, acontece o lançamento do projeto musical Raízes Latinas, do percussionista paraense Nazaco Gomes (Trio Manari) com o paranaense Gabriel Dietrich (Farofa Tropikal), no Espaço Cultural Apoena, a partir das 20h.

O projeto combina as melodias de Gabriel fortemente influenciadas pelas guitarradas dos mestres paraenses, com ritmos amazônicos, caribenhos, latino americanos e africanos resultados de pesquisas de Nazaco.

O grupo Raízes Latinas está gravando o primeiro disco, com músicas autorais, que conta com as harmonias de Renato Rosas e a percussão de Rodolfo Sampaio. A proposta do grupo é tocar músicas autorais e também versões de clássicos da guitarrada, dos mestres Vieira, Aldo Sena, Curica e Solano.