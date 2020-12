'Raízes Latinas' apresenta um novo sotaque da guitarrada

De uma junção de amizade, de troca de conhecimento e de mistura de gerações surgiu o projeto "Raízes Latinas", um trabalho autoral e instrumental idealizado pelos músicos Nazaco Gomes e Gabriel Dietrich que prometem mostrar ao público uma nova vertente da guitarrada amazônica. E para inaugurar o projeto, nesta sexta-feira (25) ficou disponível em todas as plataformas digitais o single ”Novo Balanço" junto com o clipe.

O projeto surgiu logo no início de 2020, quando foi decretado o isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O paranaense Gabriel Dietrich, 24, guitarrista do trio Farofa Tropikal, resolveu se juntar a um dos principais mestres da percussão paraense, Nazaco Gomes, que também faz parte do Trio Manari, para começar a desenhar o projeto.

"Estou em Belém há três anos e desde o início comecei a me interessar pelos ritmos locais. Nesse período de maior isolamento social eu e o Nazaco tivemos mais tempo para pensar nesse trabalho que já vinha sendo conversado muito antes. Inclusive, ele me acolheu com muito carinho na casa dele, cansei de almoçar lá, pois fiquei em uma situação muito complicada pela falta de trabalho. E foi nessa troca de conhecimento e de experiência que, de fato, começamos a iniciar o Raízes latinas", destaca Gabriel.

Uma das características principais do projeto é que traz à cena musical do estado uma nova linguagem da guitarrada, onde se afasta do modelo tradicional que é a presença essencialmente das cordas e do formato mais contemporâneo, com a presença das batidas eletrônicas. No Raízes Latinas a guitarrada se junta aos instrumentos de percussão para dar um novo sotaque ao ritmo.

E é justamente nessa nova mistura que o papel de Nazaco Gomes, 55, é de grande importância para o projeto, já que Nazaco é um estudioso de sons percussivos da Amazônia. "O Nazaco é um grande mestre, pois é um conhecedor de dezenas de instrumentos percussivos e, além disso, sabe combinar muito bem os elementos. E esse conhecimento e a experiência que ele tem junto com a minha curiosidade e minhas referências faz o projeto ser diferente", acrescenta Gabriel.

O primeiro single do projeto, "Novo Balanço", traz a junção da guitarra, que canta a melodia, e da percussão, que vibra os ritmos amazônicos. "Eu fiz essa música em um dia. Eu estava na casa da minha ex-companheira e ela surgiu. Eu mostrei para o Nazaco e ele disse para colocarmos a desfeiteira e o retumbão. E para completar a obra, uma viola, usada tradicionalmente nas rodas de carimbó de antigamente, que dá o toque final na harmonia da música", explica Gabriel.

A música vem acompanhada de um clipe de estúdio, gravado pelo próprio Gabriel em parceria com o amigo e jornalista Vinicius Braga. "Algumas imagens foram feitas por mim e outras pelo Gabriel. Esse clipe é mais uma forma de marcar esse tempo que estamos vivendo. Já que se trata de um momento histórico. As máscaras pontuam esse marco", acrescenta o músico.

A previsão é de que ainda no primeiro semestre de 2021 o disco em vinil com 11 faixas seja lançado. O projeto conseguiu passar no edital do Preamar e dessa forma vai ser possível fazer a gravação. Quem quiser conferir o primeiro single "Novo Balanço" é só conferir nas plataformas digitais.