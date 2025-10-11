Júlio Cezar, do Nosso Tom, presta homenagem à Nossa Senhora, durante a Trasladação

Entre as emoções nesta noite de Trasladação, o conhecido Círio Noturno, em pleno sábado (11), o cantor Júlio Cezar, vocalista do grupo de samba Nosso Tom, prestou sua homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Ele se encontrava no espaço Janelas da Fé, nos altos da sede do Paysandu Sport Club, na avenida Nazaré, e cantou emocionado a canção "Nossa Senhora da Berlinda", de autoria do padre Antônio Maria.

Júlio Cezar tem motivos diversos para essa homenagem. Mas, um deles é o fato de que o grupo musical dele vive um momento mágico em 2025. O Nosso Tom celebra 25 anos de estrada. A celebração do cantor é compartilhada por seguidores nas redes sociais.