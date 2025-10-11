I Júlio Cezar, do Nosso Tom, presta homenagem à Nossa Senhora, durante a Trasladação | Círio 2025 | O Liberal O Liberal - Círio
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Júlio Cezar, do Nosso Tom, presta homenagem à Nossa Senhora, durante a Trasladação

Emocionado, cantor interpreta canção para saudar a Rainha da Amazônia, na véspera do Círio

Eduardo Rocha
fonte

Júlio Cezar cantou em homenagem à santa padroeira dos paraenses (Foto: Divulgação / Redes Sociais)

Entre as emoções nesta noite de Trasladação, o conhecido Círio Noturno, em pleno sábado (11), o cantor Júlio Cezar, vocalista do grupo de samba Nosso Tom, prestou sua homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Ele se encontrava no espaço Janelas da Fé, nos altos da sede do Paysandu  Sport Club, na avenida Nazaré, e cantou emocionado a canção "Nossa Senhora da Berlinda", de autoria do padre Antônio Maria.

Júlio Cezar tem motivos diversos para essa homenagem. Mas, um deles é o fato de que o grupo musical dele vive um momento mágico em 2025. O Nosso Tom celebra 25 anos de estrada. A celebração do cantor é compartilhada por seguidores nas redes sociais. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

cantor júlio cezar presta homenagem à nossa senhora de nazaré
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda