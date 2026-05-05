Matheus Aleixo, da dupla sertaneja com Kauan, fala pela primeira vez após boatos de traição

O cantor sertanejo Matheus Aleixo, que faz dupla com Kauan, negou que o fim do casamento com Paula Aires tenha sido motivado por traição. O artista se pronunciou na última segunda-feira (4), por meio das redes sociais, após a repercussão de uma notícia publicada pelo portal LeoDias.

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A separação do casal foi anunciada no sábado, após 14 anos de relacionamento. Segundo a publicação, uma mulher teria enviado à então esposa do artista, no ano passado, o perfil de uma suposta pessoa com quem Matheus estaria se relacionando durante uma viagem de Paula. Na ocasião, ela teria respondido que confiava no marido.

Em resposta aos rumores, o cantor afirmou que decidiu se manifestar após um período afastado das redes sociais. “Fiquei afastado daqui por um dia”, começou. “Mas diante de tantas mentiras, senti que precisava falar. É difícil entender como as pessoas sempre precisam de um motivo pra explicar o fim de algo que foi real. Nem toda separação envolve terceiros. Às vezes envolve dor, maturidade e decisões difíceis que nos fazem olhar pra dentro!”, afirmou.

Matheus nega existência de terceira pessoa

O artista reforçou que não conhece a pessoa apontada como pivô da separação e classificou a informação como falsa.

“Pra esclarecer de forma definitiva: eu nunca vi a pessoa que estão apontando como pivô da nossa separação. Ou seja: uma invenção vazia, sem nenhum fundamento! Eu e a Paula estamos passando por um momento muito delicado. O mínimo que esperamos é respeito”, declarou.

Paula Aires também se manifesta

A ex-esposa do cantor também usou as redes sociais para comentar o caso e agradecer o apoio recebido após o anúncio da separação. “Já está tudo esclarecido. Obrigada pelo apoio. Tanta, mas tanta gente torcendo. Amigos que agora sei exatamente quem são e que sempre estarão comigo. De coração, obrigada! Vida que segue…”, publicou Paula.