Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Matheus Aleixo, da dupla sertaneja com Kauan, fala pela primeira vez após boatos de traição

Cantor afirma que separação de Paula Aleixo não envolveu terceira pessoa

O Liberal
fonte

Matheus Aleixo e Paula Aires se separaram após 14 anos juntos (Reprodução/ Redes sociais)

O cantor sertanejo Matheus Aleixo, que faz dupla com Kauan, negou que o fim do casamento com Paula Aires tenha sido motivado por traição. O artista se pronunciou na última  segunda-feira (4), por meio das redes sociais, após a repercussão de uma notícia publicada pelo portal LeoDias.

VEJA MAIS

image Matheus e Kauan estão se separando? Sertanejos levantam dúvidas sobre o futuro
Vídeo nas redes sociais cita “fim de uma temporada” e deixa fãs apreensivos; assista

image Vídeo: Sertanejo Matheus, da dupla com Kauan, vê casamento na praia e surpreende noivos
O cantor registou o momento da surpresa e rapidamente viralizou nas redes sociais

image Matheus, da dupla Matheus & Kauan, é assaltado em São Paulo e bandidos transferem R$ 700 mil
O cantor lamentou o fato do banco não entrar em contato com ele em nenhum momento após movimentações de valores altos.

A separação do casal foi anunciada no sábado, após 14 anos de relacionamento. Segundo a publicação, uma mulher teria enviado à então esposa do artista, no ano passado, o perfil de uma suposta pessoa com quem Matheus estaria se relacionando durante uma viagem de Paula. Na ocasião, ela teria respondido que confiava no marido.

Em resposta aos rumores, o cantor afirmou que decidiu se manifestar após um período afastado das redes sociais. “Fiquei afastado daqui por um dia”, começou. “Mas diante de tantas mentiras, senti que precisava falar. É difícil entender como as pessoas sempre precisam de um motivo pra explicar o fim de algo que foi real. Nem toda separação envolve terceiros. Às vezes envolve dor, maturidade e decisões difíceis que nos fazem olhar pra dentro!”, afirmou.

Matheus nega existência de terceira pessoa

O artista reforçou que não conhece a pessoa apontada como pivô da separação e classificou a informação como falsa.

“Pra esclarecer de forma definitiva: eu nunca vi a pessoa que estão apontando como pivô da nossa separação. Ou seja: uma invenção vazia, sem nenhum fundamento! Eu e a Paula estamos passando por um momento muito delicado. O mínimo que esperamos é respeito”, declarou.

Paula Aires também se manifesta

A ex-esposa do cantor também usou as redes sociais para comentar o caso e agradecer o apoio recebido após o anúncio da separação. “Já está tudo esclarecido. Obrigada pelo apoio. Tanta, mas tanta gente torcendo. Amigos que agora sei exatamente quem são e que sempre estarão comigo. De coração, obrigada! Vida que segue…”, publicou Paula.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

matheus e kauan

cultura

celebridades
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MADRINHA DO SAMBA

Beth Carvalho completaria 80 anos com obra ainda entre as mais tocadas do país

Levantamento do Ecad e relatos de artistas mostram força de um legado que atravessa gerações

05.05.26 8h00

FAMOSOS

Justiça arquiva caso de Britney Spears por dirigir embriagada

Cantora fez acordo judicial após se declarar culpada; defesa diz que ela adotou mudanças após o episódio

04.05.26 17h24

RELACIONAMENTO

Vini Jr apaga post com Virginia e aumenta rumores de crise

Jogador publicou momento com influenciadora, mas apagou horas depois; silêncio de Virginia nas redes reforçou especulações

04.05.26 17h15

LIVRO

Advogado Walmir Brelaz lança romance sobre o poder humanizador da leitura no sistema prisional

A obra narra a história de uma professora que, enfrentando a Síndrome de Burnout, decide lecionar em uma unidade prisional

04.05.26 11h51

MAIS LIDAS EM CULTURA

Immigrant Reality

Paraense Samara Castro entra em reality show nos EUA e disputa US$ 100 mil

Influenciadora de Belém participa do “Immigrant Reality”, que simula a vida de brasileiros fora do país

04.05.26 23h53

RUMORES

Virginia e Vini Jr. terminaram? Entenda a suposta crise do casal

Atitude do jogador nas redes sociais e silêncio da influenciadora aumentam especulações sobre crise no relacionamento

04.05.26 22h06

MUDANÇA

Ex-MC Brinquedo é apresentado em igreja após deixar o funk

Cantor usou as redes sociais para compartilhar momento e falar sobre nova fase na vida

05.05.26 9h49

CELEBRIDADES

Matheus Aleixo, da dupla sertaneja com Kauan, fala pela primeira vez após boatos de traição

Cantor afirma que separação de Paula Aleixo não envolveu terceira pessoa

05.05.26 9h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda