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Casa do Fauno recebe o duo A Fera para uma noite com grandes sucessos da sucessos da MPB

A apresentação explora as nuances do amor e da saudade em um formato voz e violão que busca aproximar o público da estética sonora e literária do duo

O Liberal
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Rafaela Moraes e Felipe Gama celebram o romantismo latino em noite autoral na Casa do Fauno (Divulgação)

Nesta sexta-feira, 20, às 20h, na Casa do Fauno, ocorre o show autoral do duo A Fera. Através de uma música que emociona, a apresentação terá um formato intimista de voz e violão, com um repertório que combina canções autorais com interpretações de grandes hits românticos da música brasileira, criando uma atmosfera sensível e envolvente.

O duo é formado por Rafaela Moraes e Felipe Gama.

“A Fera começou como uma iniciativa da Rafa para ter a música como fonte de renda principal, pois até aquele dado momento ela trabalhava com a Borda Flor, um ateliê de artesanatos por encomenda. Eu, Felipe, estava passando por uma situação muito parecida ao também buscar a música como fonte de renda principal depois de passar dois anos trabalhando como vendedor de produtos voltados à panificação. Em uma conversa com o então produtor da Mangífera, Arthur Jatene, na época, também meu produtor, a Rafa expressou essa vontade de performar voz e violão em eventos, bares e restaurantes, ao que ele respondeu sugerindo que ela me chamasse para fazer uma dupla. Ao me chamar, aceitei na hora, mas foi somente depois de algumas semanas que o nome ‘A Fera’ veio para nós através de um amigo, Matheus Camacho (baixista da Mangífera), que juntou Fe de Felipe a Ra de Rafaela durante um brainstorm numa mesa de bar. Com nome e objetivo já firmados, permanecemos trabalhando no segmento de ‘gigs’ por algum tempo até decidirmos juntos, motivados por canções que escrevemos um para o outro em decorrência da paixão que foi tomando conta de nós, que iríamos focar A Fera também em apresentações autorais. O amor que veio do nosso encontro concebeu as músicas que tocaremos nesta sexta-feira”, explica Felipe Gama.

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Para a apresentação na Casa do Fauno, o duo aposta em composições que trazem uma forte carga emocional, explorando diferentes nuances do amor, da entrega e da saudade, em uma apresentação próxima do público e marcada pela simplicidade do formato acústico.

“Nosso repertório de interpretações procura refletir nossas referências poéticas. As canções são selecionadas a partir da proximidade que estabelecem na estética sonora e literária com nossas músicas autorais, de forma a fortalecer o lugar de pertencimento de nossas próprias canções, lugar esse que chamamos de romantismo latino. Somada a esse critério, a relevância das músicas interpretadas dentro do nosso próprio romance, a forma como elas nos tocam, possibilita-nos cantar nossa história a partir da pena de outros poetas”, antecipa.

O duo A Fera constrói sua identidade sonora a partir de um mergulho nas tradições da MPB e do MPP, unindo o legado de ícones como Gal Costa e Nilson Chaves a influências contemporâneas que marcaram o início de sua trajetória artística e pessoal. Com composições que carregam traços ecléticos e bucólicos, a dupla destaca nomes como Angela Ro Ro, Geraldo Azevedo e João Bosco como bases fundamentais, somando a esse repertório a delicadeza de Dora Morelenbaum, cujas canções serviram de trilha sonora para o surgimento do projeto e do próprio relacionamento entre os músicos.

“A apresentação desta sexta na Casa do Fauno será uma exposição poética do afeto estabelecido, uma celebração do amor. O show que preparamos conta com todo nosso repertório de músicas autorais da Fera (algumas que escrevemos juntos, outras que nos dedicamos), além de interpretações de grandes artistas, como Gal Costa. O repertório do show carrega uma forte carga de música popular brasileira e vários flertes com a música latina e com o jazz”, finaliza Felipe Gama.

Agende-se

Data: hoje, 20
Hora: 20h
Local: Casa do Fauno - R. Aristides Lobo, 1061 - Reduto

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