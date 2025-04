Ayrton Senna fala de Xuxa e cita seu verdadeiro amor em suposta carta psicografada

Uma suposta carta psicografada atribuída a Ayrton Senna, divulgada pelo canal “O Espiritualista”, no YouTube, reacendeu discussões sobre os relacionamentos mais marcantes da vida do piloto. O conteúdo, que vem sendo compartilhado nas redes sociais, traz revelações que conectam o ídolo do automobilismo brasileiro a duas figuras públicas com quem ele se relacionou: Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu.

A carta, de teor espiritual, teria sido recebida por médiuns experientes e destaca momentos da vida afetiva de Senna, com ênfase no romance com Xuxa. No texto, o piloto fala de forma respeitosa sobre a apresentadora, mas afirma que a relação dos dois foi "conturbada" e marcada por conflitos, apesar do carinho envolvido.

"Embora fosse uma pessoa importante, nossa relação era conturbada. Xuxa já havia sido minha esposa em outra vida, mas ela não foi o grande amor da minha vida", diz o texto psicografado.

Romance com Adriane Galisteu

O piloto também teria mencionado Adriane Galisteu. Segundo ele, foi com a modelo e atriz que viveu um amor verdadeiro, ainda que esse relacionamento não tenha sido bem aceito por sua família na época.

“O verdadeiro amor da minha vida foi Adriane Galisteu. Com ela, senti um amor profundo e verdadeiro. Mas minha família não gostava dela, acreditavam que Adriane usava minha fama para alavancar sua carreira, o que era uma grande mentira”, revela um dos trechos.

Então, em outro ponto, ele citou que não aceita que a família tente apagar a história dele com Adriane Galisteu e confessa novamente, que ela foi o seu grande amor. Ele deu o recado de reprovação a família.

Qual a causa da morte de Senna?

Senna morreu no dia 1º de maio de 1994, após um grave acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália. O impacto causou uma fratura fatal na base do crânio. Trinta anos depois, o tricampeão mundial da Fórmula 1 continua sendo lembrado como um dos maiores ídolos do esporte brasileiro.