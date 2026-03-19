Ferrugem surpreende ao responder o que faria se uma das filhas fosse LGBT

Durante uma interação com seguidores no Instagram, Thaís Vasconcellos e o cantor Ferrugem abordaram com naturalidade e firmeza o tema da diversidade e do respeito dentro do ambiente familiar nesta quarta-feira (18). Ao ser questionada em uma caixinha de perguntas sobre como o casal reagiria caso as filhas se identificassem como parte da comunidade LGBT, a influenciadora e o artista rebateram qualquer possibilidade de preconceito, reafirmando que o amor pelos filhos é incondicional e independente de orientação sexual ou identidade de gênero.

Ferrugem demonstrou surpresa com a natureza da pergunta e questionou a lógica de alguém deixar de acolher um filho por esse motivo, ressaltando que cada pessoa deve ter a liberdade de ser quem é. Thaís complementou a fala do marido destacando que o maior desejo do casal é que as filhas sejam felizes e aprendam o valor do autorrespeito, sugerindo que o público talvez tenha uma visão equivocada sobre os valores da família.

VEJA MAIS

"Cada pergunta. É óbvio, vai deixar de ser filho? A pessoa se identificou ali, LGBT, do jeito que ela acha que ela é, que ela tem que ser, e a gente... Que loucura, né?", reagiu o famoso. "Gente, eu acho que vocês têm uma outra visão da gente. O meu único pensamento é da minha filha ser feliz e se respeitar. Eu sempre falo sobre se respeitar", destacou Thaís.

O cantor aproveitou o momento para refletir sobre como o preconceito é uma exposição negativa do próprio ser humano e que respeitar o próximo é, em última análise, uma forma de respeitar a si mesmo.

O casal compartilha a criação de três herdeiras que são o centro dessa rede de apoio e diálogo. Ferrugem é pai de Júlia, de 15 anos, fruto de seu relacionamento anterior com Juliana Barbosa, que faleceu em 2015, além de Sofia, de 7 anos, e Aurora, de 5 anos, ambas do seu casamento com Thaís.

Atualmente, Júlia vive a fase de seu primeiro relacionamento e o cantor Ferrugem faz questão de participar ativamente desse momento com muito diálogo e proximidade. O artista já compartilhou com o público registros desses conselhos paternos sobre a relação e também incluiu o namorado da filha em momentos especiais, chegando a postar fotos do jovem acompanhando suas apresentações nos shows.