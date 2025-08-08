Ferrugem cria playlist ‘Paigodeiro’ para celebrar o Dia dos Pais em plataforma de música; confira
A seleção reúne 38 faixas que transitam entre pagode, MPB, funk e rap, exaltando o amor paterno
O cantor Ferrugem foi convidado pela Deezer para criar a playlist “Paigodeiro”, em homenagem ao Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (10). A seleção reúne 38 faixas que celebram a paternidade e o amor em diferentes ritmos, incluindo pagode, MPB, funk, rap e sucessos atuais.
VEJA MAIS
A curadoria feita pelo artista traz músicas que refletem vivências paternas e afetivas, com clássicos como “Velha Infância” (Tribalistas), “Saber Viver” (Fundo de Quintal), “Evidências” (Chitãozinho & Xororó), além de faixas internacionais como “God’s Plan” (Drake) e “Do For Love” (2Pac). Entre as canções está “Pai de Menina”, composição e interpretação de Ferrugem, que abre a playlist e destaca o vínculo entre pai e filha.
A playlist “Paigodeiro” já está disponível na Deezer e pode ser acessada por usuários interessados em celebrar a data com uma seleção que mistura nostalgia, orgulho e amor incondicional.
Confira algumas das faixas que compõem a playlist ‘Paigodeiro’:
1. Pai de Menina – Ferrugem
2. Iluminado – Ivan Lins
3. Miragem – Djavan
4. Laços de Amor – Fundo de Quintal
5. Amigo – MC Kadu, DJ Nene
6. Ordinary – Alex Warren
7. O Mar Serenou – Clara Nunes
8. Maria – Matuê
9. Reinventar – Belo
10. Caju – Liniker
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA