Ferrugem cria playlist ‘Paigodeiro’ para celebrar o Dia dos Pais em plataforma de música; confira

O cantor Ferrugem foi convidado pela Deezer para criar a playlist “Paigodeiro”, em homenagem ao Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (10). A seleção reúne 38 faixas que celebram a paternidade e o amor em diferentes ritmos, incluindo pagode, MPB, funk, rap e sucessos atuais.

VEJA MAIS

A curadoria feita pelo artista traz músicas que refletem vivências paternas e afetivas, com clássicos como “Velha Infância” (Tribalistas), “Saber Viver” (Fundo de Quintal), “Evidências” (Chitãozinho & Xororó), além de faixas internacionais como “God’s Plan” (Drake) e “Do For Love” (2Pac). Entre as canções está “Pai de Menina”, composição e interpretação de Ferrugem, que abre a playlist e destaca o vínculo entre pai e filha.

A playlist “Paigodeiro” já está disponível na Deezer e pode ser acessada por usuários interessados em celebrar a data com uma seleção que mistura nostalgia, orgulho e amor incondicional.

Confira algumas das faixas que compõem a playlist ‘Paigodeiro’:

1. Pai de Menina – Ferrugem

2. Iluminado – Ivan Lins

3. Miragem – Djavan

4. Laços de Amor – Fundo de Quintal

5. Amigo – MC Kadu, DJ Nene

6. Ordinary – Alex Warren

7. O Mar Serenou – Clara Nunes

8. Maria – Matuê

9. Reinventar – Belo

10. Caju – Liniker

