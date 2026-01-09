Ferrugem libera spoiler de 'Sentimento', seu novo álbum

O cantor Ferrugem lança no dia 22 de janeiro de 2026 o álbum “Sentimento”. Com 12 faixas inéditas, que reforçam a conexão emocional que sempre marcou sua trajetória, o projeto dá continuidade a uma fase artística sólida do cantor, já antecipada pelos singles “Apagar” e “Arrependidaço”.

“Sentimento” chega como mais um capítulo da relação próxima que ele construiu com o público ao longo dos anos, transformando emoção em identidade musical.

Antes de lançar o álbum completo, Ferrugem liberou dois singles do projeto. O último a ser conhecido foi “Arrependidaço”, que chegou às

plataformas digitais no dia 04 de dezembro.

O clipe oficial apresenta referências a soul music dos anos 1970, no canal do artista no YouTube. Com narrativa leve e ao mesmo tempo melancólica, “Arrependidaço” traz um eu lírico tomado pelo arrependimento e pela busca incessante de um amor perdido.