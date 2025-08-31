Ferrugem lota Assembleia Paraense em show da turnê comemorativa 'F10'

O cantor Ferrugem celebrou seus 10 anos de carreira em grande estilo na noite do último sábado (30), na Assembleia Paraense, em Belém. A apresentação especial da turnê “F10” reuniu uma multidão diante de um repertório formado por seus grandes sucessos.

Veja algumas fotos do show:

Aos 36 anos, Ferrugem mostrou por que é considerado um fenômeno do pagode contemporâneo. O artista, que ultrapassa 9,4 bilhões de reproduções nas plataformas digitais e soma quase 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, transformou o espaço em um verdadeiro coral ao ver o público vibrar e cantar em alta voz.

A turnê comemorativa já passou por várias cidades brasileiras e segue reforçando a consistência da carreira construída ao longo de uma década. Em Belém, além do show de Ferrugem, a noite contou ainda com as apresentações dos grupos I Love Pagode e Irreverência.