Ferrugem lota Assembleia Paraense em show da turnê comemorativa 'F10'

A apresentação especial da turnê “F10” reuniu uma multidão no último sábado (30/8) diante de um repertório formado por seus grandes sucessos

O Liberal
fonte

Cantor Ferrugem em Belém (Foto: Adriano Nascimento | Especial para O Liberal)

O cantor Ferrugem celebrou seus 10 anos de carreira em grande estilo na noite do último sábado (30), na Assembleia Paraense, em Belém. A apresentação especial da turnê “F10” reuniu uma multidão diante de um repertório formado por seus grandes sucessos. 

Veja algumas fotos do show:

Bruno e Marrone no Mangueirão

Aos 36 anos, Ferrugem mostrou por que é considerado um fenômeno do pagode contemporâneo. O artista, que ultrapassa 9,4 bilhões de reproduções nas plataformas digitais e soma quase 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, transformou o espaço em um verdadeiro coral ao ver o público vibrar e cantar em alta voz. 

A turnê comemorativa já passou por várias cidades brasileiras e segue reforçando a consistência da carreira construída ao longo de uma década. Em Belém, além do show de Ferrugem, a noite contou ainda com as apresentações dos grupos I Love Pagode e Irreverência.

Cultura
.
