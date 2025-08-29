Capa Jornal Amazônia
Ferrugem comemora 10 anos de carreira com show em Belém

Artista traz apresentação que celebra um marco na sua trajetória artística

Bruna Dias
fonte

Ferrugem (@Lysaoliv)

O cantor Ferrugem comemora seus 10 anos de carreira com show em Belém. Neste sábado, 30, ele chega com a apresentação comemorativa na Assembleia Paraense. “Cara, podem esperar um show feito com muito carinho, pensado nos mínimos detalhes pra galera de Belém curtir de verdade. Vai ter um repertório cheio de músicas que marcaram minha trajetória nesses anos de carreira, além de algumas surpresas da turnê F10. Cada lugar tem uma energia única, e em Belém sempre rola um clima especial, porque o público canta alto, vibra junto, e isso transforma tudo em uma grande festa”, antecipa Ferrugem.

Aos 36 anos, o artista é cantor, produtor musical, empresário e um verdadeiro fenômeno da música brasileira. Com mais de uma década de trajetória, ele ultrapassa a marca de 9,4 bilhões de reproduções nas plataformas digitais, reúne quase 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e acumula mais de 5,4 bilhões de visualizações no YouTube. Seus sucessos, como “É Natural”, “Pirata e Tesouro” e “Para Você Acreditar”, somam juntos mais de 590 milhões de streams e seguem como trilha sonora da vida de milhões de brasileiros, consolidando seu nome entre os maiores representantes do pagode contemporâneo.
Ferrugem estreou na música com o álbum “Climatizar” (2015) e, desde então, não parou. Lançou projetos marcantes como “Seja o Que Deus Quiser” (2017), o multipremiado “Prazer, Eu Sou Ferrugem” (2018), “Chão de Estrelas” (2019) e “Abre Alas” (2020). Em paralelo, investiu em novos horizontes e abriu seu próprio estúdio, o Drop Sound Studio, no Rio, onde atua também como produtor musical ao lado do sócio Gabriel Fernandes.

“Vou levar para Belém esse show comemorativo, mas vem novo álbum por aí, e estou muito feliz com isso. É um trabalho que venho preparando com muito carinho, que mistura um pouco do que sempre trouxe na minha trajetória com novidades que acho que o público vai curtir demais”, conta o carioca.

Além de todo o sucesso na música, Ferrugem tem feito sucesso na internet. Ao lado da sua esposa Thaís Vasconcellos e das filhas Júlia, Sofia e Aurora, eles compartilham rotina da família e as alegrias diárias. O sucesso no Instagram é visível, mas no TikTok o público interage diariamente com toda essa intimidade com os fãs. Nas duas redes sociais, o cantor soma mais de 11 milhões de seguidores e sua esposa soma quase 2 milhões.

No Youtube, o canal de Ferrugem soma 5 milhões de inscritos.

“Ah, o TikTok entrou na minha vida quase que por causa da Thaís e das meninas, né? Elas adoram inventar moda e eu acabo entrando na onda. No fim das contas, virou mais uma forma de estar perto do público, de mostrar um lado mais leve, mais da resenha mesmo. Eu curto, porque a galera me vê não só como cantor, mas como pai, marido, um cara comum que gosta de brincar”, explica o artista.

Mesmo que Ferrugem mostre uma rotina mais leve, para além do músico, volta e meia, durante o dia-a-dia, ele sempre está com posse do cavaquinho tocando e cantando. Isso mostra, ao longo do dia que o talento e a inspiração surgem de forma tranquila. “Totalmente! Eu acho que a música faz parte de quem eu sou, não dá pra desligar. Quando estou em casa, com cavaquinho na mão, muitas vezes as ideias aparecem sem eu nem planejar. Já surgiu muita coisa boa desse jeito. A família participa desse processo também, porque eles vivem comigo esse ambiente musical. É inspiração pura”, conta o artista.

Para a apresentação em Belém, Ferrugem apresenta um repertório que reúne seus grandes sucessos, o show surgiu após a gravação do audiovisual gravado em 2024 em São Paulo, que conta também com 11 faixas inéditas e participações especiais de nomes como Péricles, Sorriso Maroto, Menos é Mais, Kamisa 10, Mari Fernandez, Mumuzinho, Turma do Pagode e Puro Clima.

O projeto rendeu hits como “Me Bloqueia”, “Replay” e o estrondoso “Apaguei pra Todos” com Sorriso Maroto, que completou 1 ano no Top 200 do Spotify Brasil e se tornou a música mais ouvida da carreira do cantor na plataforma. Dividido em volumes, o álbum atingiu marcas impressionantes, ultrapassando 300 milhões de streams e estabelecendo o recorde de maior número de pré-saves para um lançamento de pagode.

A turnê que será apresentada em Belém já passou por diversas cidades do Brasil e segue celebrando essa história construída com consistência, carisma e um talento que conquistou o país. Além de Ferrugem, ainda terá shows de I Love Pagode e Irreverência.

“Belém sempre me recebeu com muito carinho. Cada show por aí tem uma energia especial, e é sempre uma alegria voltar e sentir essa conexão com o público”, finaliza Ferrugem.

MAIS PROJETOS

Além do “Ferrugem 10 Anos – Ao Vivo”, o cantor recentemente o álbum “Legado do Príncipe”, uma homenagem ao seu ídolo, o cantor Reinaldo, conhecido como o Príncipe do Pagode. O disco celebra o artista que foi responsável por impulsionar Ferrugem no início da carreira — foi com a música “Infância”, gravada com Reinaldo, que o cantor se ouviu pela primeira vez no rádio.

Gravado no Templo Bar, em São Paulo — onde Reinaldo realizava suas tradicionais rodas de samba — o projeto traz versões de clássicos como “Agora Viu Que Me Perdeu e Chora”, “Brilho no Olhar” e “Problema Emocional”, além de toda a emoção de um reencontro com as origens. O álbum já ultrapassa 20 milhões de plays nas plataformas e segue crescendo como símbolo de respeito, memória e continuidade do legado do pagode.

Agende-se
Data: sábado, 30
Hora: 21h 
Local: Assembleia Paraense - Av. Almirante Barroso, 4614, Belém
Ingressos: Meu Bilhete

 

