Gaby Amarantos vence 'Brega do Ano' no Prêmio Multishow 2025 com o hit 'Foguinho'

A cantora paraense Gaby Amarantos venceu na categoria “Brega do Ano” no Prêmio Multishow 2025 com o hit “Foguinho”, faixa do álbum “Rock Doido”. A conquista foi anunciada na noite desta terça-feira (9/12), durante a 32ª edição do evento, realizado no Rio de Janeiro.

Ao todo, Gaby concorreu em cinco categorias da premiação, consolidando a forte recepção do projeto Rock Doido ao longo do ano. Concorreram ao lado de Gaby, como Brega do Ano, os sucessos “Apostar em Você” (Luan Pereira, Zé Felipe e MC Tuto), “Bailão” (Zé Felipe, Grelo), “Desabafo de Um Jovem Adulto” (Grelo), “Pense o Que Quiser de Mim” (Raphaela Santos e Wesley Safadão) e “Sonho de Amor” (Natanzinho Lima).

VEJA MAIS

Este ano, Gaby Amarantos foi destaque entre os indicados, concorrendo em cinco categorias da premiação.

Ao subir ao palco para receber o troféu, Gaby fez um discurso marcado por representatividade e agradecimentos. A artista dedicou a conquista aos músicos e criadores do Norte do país e agradeceu a visibilidade que o prêmio proporciona à produção cultural da região.

"Gente, nosso álbum, esse projeto Rock Doido, tem três meses, meu Deus! A gente fez um filme plano sequência de celular gravado na periferia de Belém, com muita ousadia, com muita coragem, para poder mostrar para os artistas e para todo mundo que vale a pena ter coragem e Foguinho é a música que todo mundo tá dançando", disse.

"Eu queria dizer muito obrigada pela visibilidade que a música do Pará está recebendo. Eu dedico esse prêmio a todos os artistas do Norte, da Amazônia. Viva a música feita em Belém do Pará, Amazônia, Brasil! Viva!", completou.

O Prêmio Multishow 2025 trouxe como mote “A Música Mexe com o Brasil”, destacando ritmos e artistas que influenciam a cena musical nacional. Além de receber o troféu, Gaby Amarantos realizou uma performance especial, reforçando a estética e o conceito de Rock Doido.