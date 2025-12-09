Prêmio Multishow realiza 32ª edição com homenagens e Gaby Amarantos em destaque; saiba como assistir

A 32ª edição do Prêmio Multishow acontece nesta terça-feira, 9, no Rio de Janeiro. O evento reúne os maiores nomes da música brasileira para celebrar artistas e produções que se destacaram no ano, com uma programação de homenagens, premiações e apresentações especiais.

VEJA MAIS

A premiação traz novidades significativas nesta edição, incluindo novos formatos de exibição e uma programação ampliada. Um dos momentos mais aguardados é o tributo a Gilberto Gil, que será celebrado no palco ao lado de Caetano Veloso e Ney Matogrosso. Esta homenagem ocorre no mesmo período em que Gil encerra sua fase de grandes turnês com o projeto Tempo Rei.

Onde assistir e horário da transmissão

O Prêmio Multishow será transmitido ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay, permitindo que o público acompanhe cada detalhe da cerimônia. Esta exibição simultânea marca a primeira vez em que a premiação chega à TV aberta. A transmissão está prevista para começar às 22h30, com apresentação de Tadeu Schmidt e Kenya Sade.

Categorias e sistema de votação

A edição deste ano mantém um equilíbrio entre categorias votadas pelo público e aquelas avaliadas pela Academia. Entre os prêmios decididos pelos fãs estão: Show do Ano, Categoria Brasil, Clipe TVZ do Ano, Hit do Ano e Revelação com Orgulho Itaipava. Já a responsabilidade dos especialistas abrange Álbum do Ano, Instrumentista do Ano, Produção Musical do Ano, Capa do Ano e Artista do Ano.

Principais indicados da edição

Marina Sena e João Gomes se destacam como os nomes mais indicados em 2024, ambos com seis indicações. Logo atrás, Gaby Amarantos disputa cinco categorias com o projeto Rock Doido. No total, 23 prêmios serão entregues ao longo da noite, contemplando diversos gêneros musicais, como pop, MPB, axé, sertanejo e funk.

Com a união de homenagens marcantes, apresentações especiais e disputas acirradas, o Prêmio Multishow deste ano consolida-se como um grande encontro dos principais representantes da música brasileira para celebrar uma temporada de lançamentos e performances de destaque.