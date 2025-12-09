Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Prêmio Multishow realiza 32ª edição com homenagens e Gaby Amarantos em destaque; saiba como assistir

Evento tem transmissão inédita na TV aberta. Gaby Amarantos concorre em cinco categorias

O Liberal
fonte

O Prêmio Multishow será transmitido ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay (Reprodução/Instagram)

A 32ª edição do Prêmio Multishow acontece nesta terça-feira, 9, no Rio de Janeiro. O evento reúne os maiores nomes da música brasileira para celebrar artistas e produções que se destacaram no ano, com uma programação de homenagens, premiações e apresentações especiais.

VEJA MAIS

image Gaby Amarantos lidera indicações ao Prêmio Multishow 2025 com cinco categorias
Cantora celebra reconhecimento ao lado de Marina Sena, Ana Castela e Gilberto Gil

image Prêmio Multishow: veja os paraenses que ganharam na edição de 2024
A premiação ocorreu na noite desta terça-feira (03) no Rio de Janeiro

image Dona Onete faz o público do Prêmio Multishow 'chamegar' com seu carimbó, confira
As cantoras envolveram o público com as músicas 'Baby 95', 'Jamburana' e 'Banzeiro', confira

A premiação traz novidades significativas nesta edição, incluindo novos formatos de exibição e uma programação ampliada. Um dos momentos mais aguardados é o tributo a Gilberto Gil, que será celebrado no palco ao lado de Caetano Veloso e Ney Matogrosso. Esta homenagem ocorre no mesmo período em que Gil encerra sua fase de grandes turnês com o projeto Tempo Rei.

Onde assistir e horário da transmissão

O Prêmio Multishow será transmitido ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay, permitindo que o público acompanhe cada detalhe da cerimônia. Esta exibição simultânea marca a primeira vez em que a premiação chega à TV aberta. A transmissão está prevista para começar às 22h30, com apresentação de Tadeu Schmidt e Kenya Sade.

Categorias e sistema de votação

A edição deste ano mantém um equilíbrio entre categorias votadas pelo público e aquelas avaliadas pela Academia. Entre os prêmios decididos pelos fãs estão: Show do Ano, Categoria Brasil, Clipe TVZ do Ano, Hit do Ano e Revelação com Orgulho Itaipava. Já a responsabilidade dos especialistas abrange Álbum do Ano, Instrumentista do Ano, Produção Musical do Ano, Capa do Ano e Artista do Ano.

Principais indicados da edição

Marina Sena e João Gomes se destacam como os nomes mais indicados em 2024, ambos com seis indicações. Logo atrás, Gaby Amarantos disputa cinco categorias com o projeto Rock Doido. No total, 23 prêmios serão entregues ao longo da noite, contemplando diversos gêneros musicais, como pop, MPB, axé, sertanejo e funk.

Com a união de homenagens marcantes, apresentações especiais e disputas acirradas, o Prêmio Multishow deste ano consolida-se como um grande encontro dos principais representantes da música brasileira para celebrar uma temporada de lançamentos e performances de destaque.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

HISTÓRICO

Wagner Moura disputa Globo de Ouro 2026 por ‘O Agente Secreto’

Lista de indicados foi divulgada nesta segunda-feira (8) pela organização; cerimônia ocorrerá em Los Angeles.

08.12.25 11h06

PEDIDO

Pai de Isabel Veloso pede orações pela influenciadora internada em estado grave

Influenciadora está internada desde 27 de novembro após piora respiratória e intubação

08.12.25 10h28

FAMOSOS

Alane Dias homenageia costureiros em look do primeiro ensaio de rua da Grande Rio para Carnaval 2026

Vídeo sambando no ensaio rendeu elogios e grande interação dos seguidores da atriz

08.12.25 9h40

TORCIDA

Paraense Thais Sousa e ator Silvero Pereira disputam a final da Dança dos Famosos neste domingo

A coreógrafa chega à final da Dança dos Famosos após uma trajetória marcada por notas máximas e performances elogiadas. Ao lado do ator, ela disputa o título e busca fazer história 

07.12.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

É DELA!

Gaby Amarantos vence 'Brega do Ano' no Prêmio Multishow 2025 com o hit 'Foguinho'

Faixa de “Rock Doido” garante reconhecimento nacional; cantora dedica conquista aos artistas do Norte

10.12.25 0h18

eita!

Garota de programa ligada a Neymar fala sobre paternidade da segunda filha

Modelo afirma nas redes sociais que bebê é "a cara do pai"

09.12.25 23h27

É CAMPEÃ!

Thais Sousa chega a Belém com troféu do 'Dança dos Famosos' e é recebida com festa no aeroporto

Coreógrafa paraense desembarcou nesta terça-feira (9) e celebrou vitória na edição comemorativa de 20 anos do quadro do Domingão com Huck

09.12.25 23h02

Novela Turca

Conheça a novela turca 'Yabani'; saiba a história e onde assistir dublada

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Yurdaer Okur e Bertan Asllani estão no elenco principal

05.03.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda