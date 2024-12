Prêmio Multishow: veja os paraenses que ganharam na edição de 2024

A 31ª edição do Prêmio Multishow 2024, realizada na noite da última terça-feira (03/12), destacou a forte presença dos artistas paraenses, que conquistaram prêmios importantes e marcaram o cenário musical brasileiro. Veja os paraenses que brilharam na premiação deste ano:

Categoria “Brasil”

Viviane Batidão leva o Premio Multishow na categoria Brasil (Léo Rosário / Globo)

Viviane Batidão foi uma das grandes vencedoras da noite, levando o prêmio na categoria “Brasil”. A cantora, conhecida pelos hits “Olha bem pra mim, amor”, subiu ao palco e destacou a importância do prêmio para sua região.

Categoria “Revelação do Ano”

Zaynara leva o troféu de Revelação do Ano no Prêmio Multishow (Léo Rosário / Globo)

Zaynara, a cantora conhecida pelos sucessos “Sou do Norte” e “Quem Manda em Mim”, também foi uma das premiadas da noite, conquistando o prêmio de "Revelação do Ano". Ao receber a notícia, Zaynara estava ao lado de Gaby Amarantos e Viviane Batidão, e não escondeu a emoção ao ser anunciada como vencedora.

Categoria “Brega do Ano”

Manu Bahtidão leva o prêmio na categoria Brega do Ano no Prêmio Multishow com Daqui Pra Sempre, com Simone Mendes (Léo Rosário / Globo)

Na categoria “Brega do Ano”, Manu Bahtidão, paraense de coração, levou o prêmio com a música “Daqui Pra Sempre”, em parceria com Simone Mendes. A canção, que já alcançou o primeiro lugar na "Billboard Brasil Hot 100", venceu outros grandes nomes da música paraense, como Aqno, Gaby Amarantos, Zaynara, Viviane Batidão e Raidol.