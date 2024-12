Viviane Batidão faz homenagem ao Pará com look no tapete vermelho do Prêmio Multishow

A cantora Viviane Batidão marcou presença no Prêmio Multishow 2024, realizado na noite desta terça-feira (03/12), com um vestido vermelho e uma bolsa em formato de estrela azul, que faz uma homenagem ao Estado do Pará. A artista, que está concorrendo na categoria Brasil pelo Norte, compartilhou sua chegada no tapete vermelho do evento por meio de suas redes sociais. Confira:





“Tô pronta!”, escreveu ela na publicação feita no Instagram.

A escolha do look foi uma representação da sua conexão com o Pará, destacando a simbologia da estrela azul que remete ao Estado. Com a indicação ao Prêmio Multishow, Viviane Batidão reafirma sua participação no cenário musical brasileiro.

O evento reúne artistas de diversos gêneros e é uma das principais premiações da música brasileira.