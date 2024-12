Altas Horas homenageia artistas paraenses neste sábado (30/11)

O Pará invadiu as telas da TV Globo durante o programa Altas Horas, exibido neste sábado (30/11). Além de Joelma e Dona Onete, outras quatro cantoras paraenses participaram da edição especial sobre o Estado.

Valéria Paiva, Hellen Patrícia, Viviane Batidão e Rebeca Lindsay cantaram pela primeira vez em um programa de televisão a música “Balanço do Norte”. Joelma embalou os fãs com os sucessos “Voando Pro Pará”, “A Lua me Traiu” e “Dançando Calypso”.

Dona Onete compartilhou com a plateia sua história de vida e músicas que cantam o cotidiano do povo paraense.

O programa celebrou a música e as histórias de grandes artistas paraenses e recebeu ainda nomes que têm forte conexão com a região.

Além das paraenses, o Altas Horas também recebeu As Marcianas, Otto, Yasmin Mendes, filha de Joelma, e Emicida, que dividiram os vocais com as homenageadas.