Paolla Oliveira sobre homenagear o Pará no Carnaval em 2025: 'Coração bate mais forte'

A atriz Paolla Oliveira, Rainha de Bateria da escola de samba Grande Rio, usou as redes sociais na noite desta terça-feira (19/11) para celebrar o início dos preparativos para o Carnaval de 2025. A escola de samba escolheu o estado do Pará como tema de seu desfile. Ela apareceu vestindo uma blusa com a bandeira do Estado.

Na legenda, a atriz compartilhou sua emoção em representar a cultura paraense: "Hoje, o coração bate mais forte vestindo a bandeira do Pará no primeiro ensaio de quadra depois da escolha do samba. Vestir essa bandeira é quase como pedir licença, bênção e passagem para o Carnaval que já se anuncia, sutil agora, mas intenso até março".

VEJA MAIS

Ela também ressaltou o significado pessoal da homenagem. "Não é só sobre Carnaval, é sobre carregar no peito o orgulho de um estado que me acolhe com uma força que só quem conhece essa terra sabe descrever".