Paolla Oliveira treina passos de carimbó em aula de dança

Paolla Oliveira está cada vez mais encantada e imersa na cultura paraense. A atriz compartilhou em suas redes sociais o vídeo de uma aula de carimbó, onde ela aparece treinando os passos da dança paraense com a professora Andreia de Vasconcelos.

“Mantendo meu corpo em movimento em ritmo de carimbó. Adorando saber cada vez mais das raízes dessa dança linda e difícil”, escreveu Paolla.

Nas imagens é possível ver Paolla se divertindo ao ensaiar os passos da dança com a orientação de Andreia. Além da movimentação, a atriz também recebeu orientações de como utilizar instrumentos do carimbó, como a maraca.

Andreia Vasconcelos também compartilhou em suas redes as interações com a atriz. Na publicação, ela elogiou a aluna pela dedicação e agradeceu pela oportunidade de apresentar o carimbó.

“Que pessoa linda e dedicada a aprender sobre o carimbó. Muito feliz por estar compartilhando um pouquinho da nossa cultura contigo! Ao som desse hino de resistência de Mestre Verequete "O Carimbó não morreu" convido todo Mundo a conhecer e dançar o carimbó pau e corda!”, escreveu Andreia.

Vale lembrar que Paolla Oliveira é a rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba que levará o Pará para o Carnaval 2025 com o enredo: "Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós.