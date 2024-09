EXCLUSIVO: Paolla Oliveira revela novas produções audiovisuais no Pará

O Brasil tem se voltado para o Pará. Com a proximidade da COP-30, que ocorrerá em 2025, muitos festivais, produções audiovisuais e projetos culturais estão ocorrendo no Pará. Ne momento, por exemplo, simultaneamente está sendo gravadas a série “Pssica”, da Netflix e o filme o "Rio de Sangue".

A atriz Paolla Oliveira, que já gravou uma novela no Pará, em 2017, revelou com exclusividade detalhes de umas novas produções no Pará.

“Eu gravei a novela aqui, mas que é uma vertente do audiovisual, mas sei de todos esses filmes que estão tendo por aqui, e tem mais porque eu mesma li roteiros que eram histórias passadas aqui em Belém. Acho que ainda tem muita coisa para acontecer”, releva a artista.

Paola interpretou a lutadora e policial Jeiz, em A Força do Querer, novela da TV Globo. A trama tinha no desenrolar uma história contada no Parazinho, vilarejo fictício no Pará.

A atriz esteve em Belém para participar da seletiva local de samba-enredo da Grane Rio, que leva para o Carnaval carioca o tema “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”. Ela ficou em Belém um pouco mais de dois Dias e aproveitou as belezas locais e fez uma imersão religiosa e cultura na capital paraense.

Paolla é Rainha da Bateria da agremiação.

Sempre atenta aos temas sociais e participativa em projetos, a atriz destaca a importância da COP-36 para o Brasil e o mundo. Este ano ela se tornou embaixadora da campanha “Hora do Planeta”, iniciativa da WWF, que incentiva a busca por soluções aos problemas climáticos.

“Sim (em 2025), os olhos estarão voltados muito mais para cá ano que vem, por conta desse assunto tão importante que é a riqueza que a gente tem. É a riqueza que o nosso povo traz e o povo de Belém traz. Então, espero que sim, que seja enriquecedor e que boas noticias saiam daqui de 2025. Que os olhos estejam voltados para o Carnaval e para Belém por conta desse grande evento que vocês vão ter aqui. Eu vou estar de olho”, pontua a atriz.